'Birinci benim tasarımımdı, Başbakan istemedi'

T24 - TL’nin yeni simgesi tartışılırken, yeni simgeden daha çok beğenilen ancak birinci olamayan simgenin tasarım sahibi ilginç bir iddia ortaya attı. Merkez Bankası’nın aslında kendi simgesini seçtiğini, ancak Başbakan Erdoğan’ın kamuoyuna açıklanan simgeyi tercih ettiğini öne sürdü.

Gülümhan Gülten'in Vatan gazetesinde yayımlanan haberine göre, Merkez Bankası’nın düzenlediği ‘TL Simge Yarışması’nın sonuçlarıyla ilgili tartışma sürerken, kamuoyunda ve sosyal medyada en çok beğenilen ancak birinci olamayan tasarımının sahibi Hüseyin Artuk’tan tartışma yaratacak bir iddia gündeme geldi.

TL’nin en açık ve kolay anlaşılır simgesi olarak vatandaştan onay alan tasarımın sahibi Hüseyin Artuk, Merkez Bankası’nın önceki hafta, yarışma sonucunu bir basın toplantısıyla açıklayacağını kamuoyuna duyurduğunu, ancak ertesi gün son dakika açıklaması yaparak bu toplantıyı teknik nedenlerle iptal ettiğini hatırlattı.

Atuk bu iptalin gerçekte Merkez Bankası’nın kendi tasarımını birinci seçmesinden ancak Başbakan’ın tasarımları görmek istemesinden dolayı gerçekleştiğini öne sürdü. Artuk, Başbakan’ın bir başka tasarımı tercih etmesi nedeniyle kendisinin sadece teşvik ödülü aldığını öğrendiğini söyledi. Artuk şöyle konuştu:

“Yarışma sonucunda benim tasarımımın seçildiğini ancak son anda Başbakan’ın tasarımları görmek istediğini öğrendim. Merkez Bankası’nın da önceki hafta yapacağını duyurduğu toplantıyı bu yüzden ertelediğini öğrendim. Sonra Başbakan’ın incelediği, seçilmiş tasarımlar içinde, benimki yerine bu tasarımı seçtiğini, bu tasarımın birinci olduğunu duydum.”

Rumuzu CNK88’di

Merkez Bankası simge yarışmasına katılmak isteyenler şartname gereği başvurularına kendilerini belirtecek hiçbir bilgi yazamıyorlar. Her başvuran bir rumuz kullanmak zorunda. Birincilik ödülünü alan Tülay Lale’nin de başvurusunu “Şirin” rumuzuyla yaptığı biliniyor. Hüseyin Artuk ise kendisi rumuzunun “CNK88” olduğunu söyledi.

İzmir’de yaşayan ve henüz Yaşar Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğunu anlatan Artuk, seçilen tasarımla ilgili görüşleri sorulduğunda ise, “Geriye kalan 7 tasarımın sahipleri içinde bir tek ben öğrenciyim. Ben profesyonel değilim, sadece 3. sınıf öğrencisiyim. Ama Merkez Bankası, bizden, TL’ye açık, kolay anlaşılır, elle yazımı kolay, akılda kalıcı, özgün olma” açılarından en iyi tasarımı yapmamızı istedi. Yani TL’nin simgesinin vatandaşın, manav ve bakkalın anlayabileceği bir simgesi olsun istendi. Biz de tasarımımızı böyle yaptık. Kazanan eserin buna uygun olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

Atuk yarışma sonuçlarının açıklandığı toplantının ardından Merkez Bankası’ndan bir yetkilinin kendisini aradığını, “Toplantıda sizi misafir edemedik. Ancak Nisan ayında yapılacak Genel Kurulumuz’da sizi ağırlayacağız” dediğini ve tebrik ettiğini belirtti.