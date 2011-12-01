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Birinci benim tartışmayalım

İstanbul’daki bir foruma katılan Seda Sayan, Hülya Avşar'lı soru üzerine "Birinci benim, lütfen tartışmayalım” dedi.

01 Aralık 2011 02:00



T24- Pazarlama stratejilerinin konuşulduğu İstanbul’daki bir foruma katılan Seda Sayan, kendi sırlarını anlatırken, “Para kazanmayı seviyorum çünkü dağıtıyorum” dedi. Şarkıcı, Hülya Avşar’a da mesaj gönderdi.



Milliyet'in Cadde ekindeki habere göre,  Seda Sayan, moderatör Özlem Gürses’in “Sanıyorum son oynadığınız reklam filminden bir kamyon para aldınız” sözü üzerine “Bir deri ceket yolladılar, ayıp ya” diyerek espri yaptı.  

Konu paradan açılınca şarkıcı, “Para kazanmayı seviyorum çünkü dağıtmayı seviyorum. Yaptırdığım okullar, okuttuğum öğrencilerim var.  Kızlarımız okusun diye kendimi paralıyorum” şeklinde konuştu. 


Oturum sonrasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı şarkıcı. Bir ara sözü daha önce kendisinin rol aldığı, son olaraksa Hülya Avşar’ın oynadığı Pepsi reklamlarına getiren Sayan, insanlara hâlâ “Seda Sayan’dan kontör kazandınız” diye mesajlar geldiğini söyledi. 

Şarkıcı, “Şimdi başka bir arkadaşım oynuyor aynı reklamda. Halen insanlara o arkadaşımın adına değil, benim adıma mesajlar geliyormuş. Güvenilirlik bu” diyerek  Avşar Kızı’na mesaj gönderdi. 


Sayan daha önceki yıllarda yapılan güven endeksi sıralamasında Avşar’ın da birinci olduğu hatırlatılınca, “Ben birinciyim, lütfen tartışmayalım” deyip konuyu kapattı.


 

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