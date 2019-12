-Birilerinin reklamı yapılmasın SAFRANBOLU (A.A) - 22.10.2011 - Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, ''11 Eylül saldırılarından sonra New York Times'ın birinci sayfasındaki fotoğraflarda ceset, kan ve insanları üzecek görüntü yok. Dikkat etmek, birilerinin reklamını yapmamak lazım'' dedi. Atalay, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Basın İlan Kurumu ile Spikerler Derneğinin işbirliğiyle düzenlenen ''Medya Eğitimi'' seminerinde yaptığı konuşmada, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde basın mensuplarına yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi. Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in ricası üzerine Safranbolu'da da eğitim semineri programladıklarını anlatan Atalay, şunları kaydetti: ''Burada gerçekten kabiliyetli gazetecilerimiz, televizyoncularımız ve spikerlerimiz var. Ülkemizin de birbirinden değerli kurumları mevcut. Yerel kanallarımızda çok yetenekli arkadaşlarımız çalışıyor, onlara hayran kalmamak elde değil. Bu insanlardan yararlanmak, ülkemize katma değer olarak kazandırmamız lazım. Özgür, inandığını yazan, iftiraya, şantaja ve yalana başvurmayan basının bir yöremiz ve ülkemiz için ne kadar ihtiyaç olduğunu hep beraber biliyoruz. Her gün İstanbul'dan gelip Safranbolu'yu haber yapacak gazeteci bulamazsınız. Bunu ancak yerel gazeteciler gerçekleştirebilir.'' Anadolu'da yetenekli çok sayıda insan bulunduğunu, yıldızları ortaya çıkarmak için gerekeni yapacaklarını ifade eden Atalay, ''Kurum olarak işbirliğiyle meslektaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Güzel hizmetler veriyoruz''dedi. -Terör olaylarının basına yansıması- Modern ülkelerdeki terör olaylarının basın kuruluşlarında yayımlanış şekillerine yönelik fotoğraflarla örnekler veren Atalay, şöyle devam etti: ''11 Eylül saldırılarından sonra New York Times'ın birinci sayfasındaki fotoğraflarda ceset, kan ve insanları üzecek görüntü yok. Londra'da metroya yapılan saldırıyla ilgili The Guardian da kan görüntüsü yayımlamadı. İspanya El Mundo gazetesi, 130 kişinin hayatını kaybettiği bir saldırıyla ilgili ceset fotoğrafı kullanmadı. Dikkat etmek, birilerinin reklamını yapmamak lazım. Elbette gazeteler bunu reklam değil, habercilik için yapıyorlar. Ama bu hassasiyetleri dikkate almamız lazım. Başbakanımız basın kuruluşlarının sahipleri, editörleri ve temsilcileriyle toplantı yaptı. Ben de basınımızın hassasiyetlerinin arttığını görüyorum. Ülkemiz takım oyunu oynayacaksa bu takımda basının yer alması kaçınılmazdır.''