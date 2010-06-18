T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan'ın en yakınında çalışan danışmanları arasında yer alan, Başbakanlık'taki görevinden ayrıldıktan sonra Radikal gazetesinde köşe yazan ve Kanal 24'ü yönetmeye başlayan Akif Beki'nin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında yazdığı yazının ardından bir çok köşe yazarı, bu eleştiriyi köşelerine taşıdı.



Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Y. Yılmaz "Kulübe hoş geldin" başlıklı yazısında, "Dün baktım bazı yandaş yazarlar Akif Beki’ye veryansın etmişler. 'Sen nasıl böyle şeyler yazabilirsin' anlamında eleştiriler yapıyorlar. O yazılanları yanlış buluyorsanız, neden yanlış olduğunu yazmanız gerekir, “Sen nasıl olur da bunu yazarsın” diye bir fikir tartışması olmaz. Bu vesileyle Akif Beki’ye de “Birilerinin avukatları kulübüne hoş geldin” diyelim" dedi.



Mehmet Y. Yılmaz'ın Hürriyet gazetesinde (18 Haziran 2010) yayımlanan yazısı şöyle:





Kulübe hoş geldin



BAŞBA-KAN’ın eski basın danışmanı Akif Beki, Radikal’deki köşesinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun son olaylarda takındığı tutumu eleştiren bir yazı yazdı.



Olabilir, yandaş olmayan gazetelerde bu tür eleştiriler hep yayımlanıyor.



Bu kez bu eleştiri daha çok ses getirdi çünkü bunları yazan Başbakan’ın bir süre en yakınında olan kişi.



Dün baktım bazı yandaş yazarlar Akif Beki’ye veryansın etmişler.



“Sen nasıl böyle şeyler yazabilirsin” anlamında eleştiriler yapıyorlar.



Eğer Beki bu konuda bir geri adım atmazsa yakında “Sen kimin avukatısın” sorusu ile de karşılaşabilir, hiç kuşkum yok!



Bu son olay da hükümetin ve yandaş medyanın basın ve fikir özgürlüğüne nasıl baktığını gösteren bir örnek oldu.



Eleştiriye tahammülsüzlük, eleştiri yapana yönelik fikri terör ve başta Başbakan bazı isimlerin her türlü eleştiriden muaf olabileceğini düşünen bir anlayışa işaret ediyor bu.



Oysa yapılması gereken şey fikre, fikir ile karşılık vermektir.



O yazılanları yanlış buluyorsanız, neden yanlış olduğunu yazmanız gerekir, “Sen nasıl olur da bunu yazarsın” diye bir fikir tartışması olmaz.



Bu vesileyle Akif Beki’ye de “Birilerinin avukatları kulübüne hoş geldin” diyelim!





