'Birileri Suriye'ye girmesi için, Türkiye'nin sırtını sıvazlıyor'

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Birileri Suriye'ye girmiyor, Türkiye'nin sırtını sıvazlıyor Suriye'ye girin diye. Emperyalist güçlere taşeronluk yapmayacağız'' dedi.

Türk insanının bugünlere ulaşmasında ve ülkede onurlu bir yaşam sürülmesinde şehit ve gazilerin büyük payı bulunduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, ''Onlara minnet borçluyuz. Minnetimizi, şükranımızı lafta değil, özde yerine getirmeliyiz. Onların dertleri ve sorunları var. Bunların çözülmesi gerekir. Onlar bizden şükran duygularımızı ifade etmemizi bekliyor. CHP olarak bizim görevimiz budur'' diye konuştu.

Afganistan'da 12 askerin şehit olduğu helikopter kazasına da değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

''Afganistan'dan 12 şehidimiz geldi. Şu soruyu soracağız kendimize, 'Afganistan'da ne işimiz vardı?' 1 Mart tezkeresine 'hayır' dedik, yoksa Irak'tan yine yüzlerce, binlerce şehit gelecekti. Suriye'yi de oturup düşünmeliyiz. Birileri Suriye'ye girmiyor, Türkiye'nin sırtını sıvazlıyor Suriye'ye girin diye. Suriye bizim komşumuz, kardeşimizdir. Emperyalist güçlere taşeronluk yapmayacağız, bunun sözünü veriyoruz sizlere. Biz kendi ülkemizde barış içinde, huzur içinde yaşamak istiyoruz, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Kişinin inancı, kimliği ne olursa olsun, bu coğrafyada aynı havayı teneffüs ediyoruz. Barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz. Özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı kimse elimizden alamaz. Halkımızı, insanımızı, bütün insanları seviyoruz. En son gelen 12 şehide Allah'tan rahmet diliyoruz.''

Niğde Valisi Alim Barut da şehitlik ve gazilik arasında ince bir çizgi bulunduğunu belirterek, ''Şu anda gazi olarak aramızda bulunan arkadaşlarımız, şehit de olabilirdi. Onlar şehitlerimizle aynı fedakarlığı yaptı. Bu anlamlı hizmetlerinden dolayı hepsini tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum. Burada gazilerimiz bir amaç için bir araya geldiler. Valilik olarak hem gazilerimizin hem şehit yakınlarımızın emrindeyiz. Biz onlara hizmet etmek için buradayız'' diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şube Başkanı Ramazan Yıldız ise kamu yararına hizmet verdiklerini ifade ederek, ''Üyelerimizin haklarını daha iyiye götürmek için çalışacağız. Bağış toplayan değil, bağış kabul eden bir derneğiz. Türkiye için canlarını feda eden gazilere ne yapılsa azdır. Onlar yaşayan bir abidedirler'' dedi.

Kılıçdaroğlu, açılışın ardından İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.