'Birileri sokaklarda toplanmayı evcilik oyunu sanmasın, vatan toprağında ameliyata izin vermeyiz'

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Bizler Türkiye'de, vatan toprağında kesinlikle ameliyata müsaade etmeyiz. Birileri, kimsenin görmediği sokaklarda toplanıp, yüzlerini kapayıp, ellerine bayraklar alıp tiyatro oynayabilirler, bunu bir evcilik oyunu sanabilirler. Türk devleti ve Türk milleti bu oyunları sonuna kadar bozar, tuzakları bozar ve bunlara müsaade etmez. Çözüm süreci, kararlılıkla devam ettirilecektir ama bunun temel şartı ve zemini, kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin sağlanmasıdır" dedi.

Mehmet Aktaran’ın DHA’da yer alan haberine göre, Sultanahmet'te bulunan Türk Edebiyatı Vakfı'nda, “Bayrak Adam Osman Yüksel Serdengeçti" adlı belgeselin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Selami Altınok, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, “Milletlerin tarihlerinde öyle isimler vardır ki, yaptıkları işlerin yankılarını zaman eskitemez. Kendilerine duyulan sevgi ve hayranlık kolay kolay azalmaz. Zaman geçtikçe onların değeri daha fazla bilinir. İşte onlardan biri de, fikir ve dava adamı Osman Yüksel Serdengeçti'dir. Gazeteci ve politikacı olarak geçirdiği hayatında, değerleri, inançları, ilkeleri uğrunda dimdik durmuş, örnek bir hayat sergilemiştir. Birçok insanın tahammül sınırlarını zorlayan şartlara rağmen, bir an bile geri adım atmadan düşüncesini dile getiren büyük bir dava adamından söz ediyoruz. Osman Yüksel Serdengeçti'yi anlatacak en iyi kelime, aslında, isminde geçiyor 'Serdengeçti'... Hiçbir şey onu yolundan saptıramadı. Yani gerektiğinde serden geçmeyi bildi" dedi.

Akdoğan, şöyle devam etti:

"Son dönemde türlü türlü oyunların oynandığının farkındayız. Özellikle birtakım mahfillerden yapılan açıklamalar, 'Kobani şöyle oldu, Afrin böyle oldu, orayı şununla birleştiririz' diye. Bir lego oyunu oynadıklarını sanıyorlar. Bizler Türkiye'de, vatan toprağında kesinlikle ameliyata müsaade etmeyiz. Ne gerekiyorsa onu yaparız. Birileri, kimsenin görmediği sokaklarda toplanıp, yüzlerini kapayıp, ellerine bayraklar alıp tiyatro oynayabilirler. Bunu bir evcilik oyunu sanabilirler. Türk devleti ve Türk milleti bu oyunları sonuna kadar bozar. Ve bunlara müsaade etmez. Çözüm süreci kararlılıkla devam ettirilecektir. Ama bunun temel şartı, kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu konuda, güvenlikten taviz vermeden, hiçbir vatandaşımızı hiçbir örgüte ezdirmeden, herkesin hukukunu koruyacak şekilde bu süreçler de devam ettirilecektir."

Konuşmaların ardından, Yalçın Akdoğan tarafından belgeselde emeği geçen kişilere tek tek plaket takdim edildi. Program, belgeselin gösterilmesiyle sona erdi.