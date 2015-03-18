Birikim Dergisi Mart sayısı çıktı

Birikim'in Mart 2015 sayısı raflardaki yerini aldı. Kapağını Suriyeli Mültecilere ayıran dergi, mültecilik ve sığınma başvurularına geniş yer verdi. Birikim Güncel'de ise Özgecen Aslan cinayetinden, görevi bırakan Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica'ya Türkiye'ye ve dünyaya dair pek çok yazı kendine yer buldu.

Genel Yayın Yönetmeni Ömer Laçiner'in "AKP'nin ‘yeni’ seçim stratejisi: Olgular, mantık ve yalanlar" başlıklı bir makaleyi kaleme aldığı dergide Mehmet Nuri Gültekin, Nergis Canefe, Özge Ünver, Mesut Yücebaş, Yusuf Ekinci, Doğuş Şimşek, Kemal Vural Tarlan, Muhsin Soyudoğan, Ebru Eren, Yeşim Yasin, Osman Elbek, ve Merin Sever'in Suriyeli Mültecilerle ilgili yazıları okuyucuyla buluştu.

Derginin Ortadoğu bölümüne Mete Çubukçu ve Saime Tuğrul makaleleriyle destek verirken "Sol" başlığı altınbda Aksu Akçaoğlu'nun yazısı yer aldı.

Savaş Kılıç'ın kitap eleştirisi ise Cahil Hoca'nın 'imkânsız' eğilimi başlığıyla yayımlandı.

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