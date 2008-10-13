Biri yakalandı, 9 canlı bomba daha var!

Şişli'de 8 kilo 800 gram patlayıcıyla yakalanan kadın canlı bombanın 10 kişilik bir timle birlikte Türkiye'ye girdiği belirlendi. Emniyet, kimlikleri belirlenen 9 kişinin yakalanması için alarma geçti.



İstanbul Şişli'de Okmeydanı Piyalepaşa Köprüsü üzerinde önceki gün çantasındaki 8 kilo 800 gram A4 patlayıcı ve bomba düzenekleriyle yakalanan 'Ezgi' kod adlı 35 yaşındaki kadın canlı bomba Artvin nüfusuna kayıtlı Hatice İnci çıktı.

İnci'nin Kandil dağında eğitim aldığı, ardından örgüt tarafından kanlı eylem yapmak için 10 kişilik bir intihar timiyle geçtiğimiz Ramazan Bayramı arefesinde İran üzerinde yurda sokulduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre Van'da mazot kaçakçılığı yapan Tuncay Sağınç (26) ve Mehmet Sıddık Akın (36) canlı bombaya sahte kimlik, belge ve mühimmat temin etti. Canlı bomba 3 gün önce de İstanbul'a gelip Ümraniye Samandıra'da M.N.K. ve H.İ. adlı örgüt militanlarının evine yerleşti.

Önceki gün ise eylemi gerçekleştirmek üzere yola çıktı. 10 canlı bombayla birlikte takibe alınan canlı bomba Samandıra'daki hücre evinden aldığı bomba ve düzeneklerle eylem için yola çıktı. Ancak polis de alarma geçti. Canlı bomba takip edildiğini anlayınca panikledi. Eylemden vazgeçerek bindiği araçtan indi ve yanındaki çantayı atıp kaçmaya çalıştı. Kısa bir kovalamacanın ardından ise yakalanarak gözaltına alındı.

Canlı bombanın hedefinin ise İstanbul Emniyeti olduğu tespit edildi. Doktor muayenesi de kanında sakinleştirici özelliği bulunan uyuşturucu izine rastlanan canlı bombanın ilk ifadesinde korkup her şeyi itiraf ettiği öğrenildi.

Canlı bomba Van'da kendisine yardım ve mühimmat temin eden 2 örgüt üyesi ile birlikte, İstanbul'da bombayı ve düzenekleri veren 2 örgüt bombacısının adını polise söyledi. Yakalandığı sırada üzerinde hamile kıyafetleri bulunan belirlenen canlı bombanın, ifadesinde bunları bombaları saklamak ve dikkat çekmemek için giydiğini söylediği bildirildi. Canlı bombanın verdiği bilgiler doğrultusunda polis, Tuncay Sağınç ve Mehmet Sıddık Akın'ı Van'da M.N.K. ve H.İ. isimli bir kadını da İstanbul'da yakaladı. Kimlik ve kod isimleri belirlenen 9 canlı bomba için Emniyet birimlerine, meşru müdafaa durumunda ateş etme yetkilerinin olduğu hatırlatıldı.

