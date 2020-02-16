Biri Trump'ın aklandığı azil sürecini başlatmıştı; Zelensky "Trump'la ikinci telefon konuşmasına hazırım" dedi

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecini başlatan telefon konuşması hakkında konuştu. Konuşmanın kendisinin "ABD'deki popülaritesini arttırdığını" söyleyen Zelensky Trump ile ikinci bir telefon konuşması yapmaya ve Beyaz Saray'ı ziyaret etmeye hazır olduğunu söyledi.

Münih Güvenlik Konferansı sırasında CNN'den Christiane Amanpour'a konuşan Zelensky, ABD Başkanı Trump'ın azil sürecini başlatan telefon konuşmasına ilişkin konuştu. Trump'ın yetkilerini kötüye kullanarak Zelensky'e rakibi Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma başlatılması konusunda baskı yaptığı belirtilen konuşmanın ardından Trump'ın geçen hafta aklanmasına kadar süren sürece ilişkin konuşan Zelensky, Washington ve Kiev arasında çok iyi bir ilişki olduğunu söyledi. Zelenksy şöyle devam etti: "Başkan'a, ABD'ye özellikle şu an bir savaşımız varken destek oldukları için teşekkür ediyorum. Yardımınız için teşekkür ederim." dedi.

Trump'ın geçen haftalarda Senato'da aklandığı azil sürecini başlatan telefon konuşmasının kendisinin ABD'deki popülaritesini arttırdığını söyleyen Zelensky, "Eski mesleğim olan senaristlik, yapımcılık ve aktörlükte en büyük hayalim Oscar almak ve ABD'de popüler olmaktı. Şimdi ABD'de çok popülerim. Eğer bu yol Ukrayna'ya yardımcı olacaksa, Trump'la bir telefon konuşmasına daha hazırım" dedi.

Amanpour'un Trump'ın "Ukrayna, dünya üzerindeki en yozlaşmış üçüncü ülke" ifadelerini hatırlatması üzerine Zelensky, "Bu doğru değil. Trump'la toplantı yaptığımda bana geçmiş yıllarda Ukrayna'nın yozlaşmış bir ülke olduğunu söyledi. Ben de her gün yozlaşmayla savaştığımızı ona söyledim." dedi.