Annesi öldürülen, babası kaybolan İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril: Tutuklanan Apro Diril ve arkadaşları, daha önce "Sizi bu köyde barındırmayacağız" diye tehdit etti

İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in, geçen yıl annesinin öldürüldüğü ve babasının ortadan kaybolduğu olayla ilgili tutuklanan Apro Diril'in akrabaları olduğunu ve kendilerini daha önce tehdit ettiğini söyledi. Remzi Diril, "Maalesef o ve arkadaşları daha önce bizi tehdit ettiler, 'sizi bu köyde barındırmayacağız' diye. Bazı meseleler vardı, hukuksal olarak çözülebilecek meseleler. Bu boyutlara getirilebileceğini hiç beklemiyorduk, böyle bir şey ummuyorduk" dedi.



İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in annesi Şimuni Diril'in(65) 70 gün sonra cesedinin bulunduğu, babası Hürmüz Diril'e (72) ise aradan geçen 530 güne rağmen ulaşılamadığı olaya ilişkin Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden Apro Diril, önceki gün tutuklandı. İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril, annesinin öldürülmesi, babasının da kaybolması olayıyla ilgili bulundu. Papaz Diril, Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada tutuklanan Apro Diril'in akrabaları olduğunu belirterek, "Maalesef o ve arkadaşları bizi daha önce tehdit ettiler, 'sizi bu köyde barındırmayacağız' diye. Bazı meseleler vardı, hukuksal olarak çözülebilecek meseleler. Bu boyutlara getirilebileceğini hiç beklemiyorduk, böyle bir şey ummuyorduk. Kim varsa bu olayın arkasında, savcılığımızın ve devletimizin adaletine güvenerek; haklı, haksız kim varsa bu olayda aydınlanması konusunda umutluyuz" dedi.

"Daha çok duyarlılık bekliyoruz"

Diril, "İstanbul'da yaşadığımız için yakından takip etme olayımız biraz zor. Avukatlarımızdan duyduğumuz kadarıyla 3 kişi gözaltına alındı, biri görgü tanığı olan kişi. Bunların ifadeleri alındıktan sonra görgü tanığının tutuklandığını duyduk. Diğer iki kişinin de adli kontrol şartıyla bırakıldığını duyduk. Bizim şikayetçi olduğumuz kişiler vardı, bizi tehdit eden kişiler. Bunların birçoğunun ifadeleri alındı ama birkaç kişinin daha ifadelerinin alınmadığını biliyoruz. Aradan 1 buçuk yıl geçti ve hala katillerin bulunmasını talep ediyoruz avukatlarımızla. Bu konuya daha çok duyarlılık bekliyoruz. Bu olay zaten cinayettir, doğrudan bir cinayettir. Annemizi de biz bulduk. Devletimizden bu konuda daha çok duyarlı ve hassas olmasını bekliyoruz. Bu katillerin bir an önce bulunması, babamızın akıbeti konusunda bir sonuca varılmasını umuyoruz" diye konuştu

"Gerçekleri itiraf etmesini bekliyoruz"

Remzi Diril, tutuklanan kişinin yakınları olmasından derin üzüntü duyduklarını belirterek, "Maalesef o ve arkadaşları daha önce bizi tehdit ettiler, 'sizi bu köyde barındırmayacağız' diye. Bazı meseleler vardı, hukuksal olarak çözülebilecek meseleler. Bu boyutlara getirilebileceğini hiç beklemiyorduk, böyle bir şey ummuyorduk. Kim varsa bu olayın arkasında, savcılığımızın ve devletimizin adaletine güvenerek, haklı haksız kim varsa bu olayda aydınlanması konusunda umutluyuz. Maalesef tamamen dedikodu ve hurafelerden öteye gitmiyor ama bunların çoğaltılması konusunda o görgü tanığının sağda solda yaptığı dedikoduları maalesef duyduk ve bizim akrabamız olması nedeniyle derin bir üzüntü yarattı bizim için. Bu olayın orada 11 Ocak'ta değil, 6 Ocak'ta olduğunu tespit ettik. Arada geçen bu günlerde de maalesef ne bize haber verildi, ne de bir şey oldu. Demek ki, kendisinin olaylarla bağlantısı var, bir an önce gerçekleri itiraf etmesini bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)