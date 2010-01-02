Biri öldü, biri kör oldu...

T24 - Nesilleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan üç kızıl şahin Kırıkkale'de ağır yaralı halde bulundu. Tedavi altına alınan şahinlerden biri ölürken, biri kör oldu. Bir tanesinin ise kanadı kırıldı.





Kırıkkale Çevre ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin yaralı halde bulduğu 3 kızıl şahine Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencileri sahip çıktı.





Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Serkan Gazyağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılırmak Deltası'nı kendilerine yaşam alanı seçen kızıl şahinlerin bilinçsiz avlananlar yüzünden nesillerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirtti.





Gazyağcı, Kırıkkale Çevre ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin 3 kızıl şahini yaralı halde bulduklarını ve kendilerine getirdiklerini ifade ederek, "Bize getirilen kızıl şahinlerden biri gözleri ve vücudundan yaralanmış, ikincisinin kanadı kırılmış, üçüncüsünün ise vücudunda çok sayıda yara bulunuyordu" diye konuştu.





Kızıl şahinlerden bir tanesinin tedaviye rağmen telef olduğunu bildiren Gazyağcı, gözleri görmeyen şahinin gözlerine özel tedavi uyguladıklarını ancak bu tedavinin başarılı olmadığını, diğer yaralı şahinin ise tedavisinin devam ettiğini kaydetti.





Korumaları altında olan şahinlerin tedavilerinin ardından doğaya salınacağını belirten Gazyağcı, yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu kuşların mutlaka rehabilite edilmeleri gerektiğini anlattı.

