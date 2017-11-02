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Biri bombacı, 5'i Suriyeli 19 kişi adliyeye sevk edildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 5'i Suriye uyruklu, 19 kişi gözaltına alındı

02 Kasım 2017 17:37

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 5\'i Suriye uyruklu, 19 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan şüpheliler arasında Merkez Sabancı Cami\'de, cuma namazında sırasında, \' Üzerimde bomba var\' diyen 36 yaşındaki Mahmut Kılıçarslan\'da bulunduğu 19 kişi adliyeye sevk edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri 29 Ekim\'de DEAŞ\'a yönelik operasyon yaptı. TEM ekipleri ve Özel Harekat Polisleri şafakla birlikte 20 adrese eş zamanlı girdi. Kritik noktalardaki evlerin kapısı \'koç başı\' ile kırılırken, şüpheliler uzun namlulu silahlarla etkisiz hale getirdi. Operasyonda 5\'i Suriye uyruklu 19 kişiyi gözaltına alındı.
CAMİ BOMBACISI TEKRAR GÖZALTINA
Gözaltına alınanlar arasında geçen yıl 1 Temmuz cuma hutbesi okuyan imamın elindeki mikrofonu alarak beline korseyle sardığı düzeneği gösterip, \'Üzerimde bomba var\' diyen ve camidekiler tarafından öldüresiye dövülen Mahmut Kılıçarslan\'ın da bulunduğu ortaya çıktı. Sorguları tamamlanan 19 kişi adliyeye sevk edildi.

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