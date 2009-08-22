Biri belediyeyi gözetliyor!

Havran ilçesindeki belediye hizmet binasında, güvenlik amacıyla 2 yıl önce takılan 5 kameranın yanı sıra, çalışanları gözetleyen 7 gizli kamera daha bulundu.



MHP’li Başkan döneminde, tabloların arkasına ve perdeliklerin gizli bölümlerine yerleştirilen gizli kameralar söktürülürken, şaşkınlığını dile getiren Havran Belediye Başkanı AKP'li Hasan Lofçalıoğlu, “Gizli kameralarla çalışanları kayıt altına almak, onlara yapılmış en büyük hakarettir. Ben çalışanlarımın George Orwell'in ‘1984’ isimli romanındaki gibi ‘big brother -büyük birader- sendromu’ yaşamasını istemiyorum. Biz çalışanlarımıza güveniyoruz” dedi.

Memurları denetim altında tutmak için MHP'li Belediye Başkanı Levent Gökalp tarafından hizmet birimlerine taktırılan 7 gizli kameranın elektronik teknisyenlerince söküldüğünü bildiren Başkan Lofçalıoğlu, “Güven duygusu çok önemli. Ben de yıllarca öğretmen ve okul müdürü olarak çalıştım. Bu tür kayıt altına almalar, insan psikolojisini olumsuz etkiler, çalışanın verimini düşürür. Burada birilerinin iddia ettiği gibi kötü olaylar olmaz. Ben personelime güveniyorum, çalışanlarımın kefili de benim. Eski başkan bunu ne kadar iyi niyetle yapmış olsa da, konuştuğumuz uzmanlar, kameraların çalışanlar üzerinde olumsuz etki yaratacağını bildirdi, biz de söktürdük” diye konuştu.

Çalışanların bilgisi

vardı savunması

Eski Havran Belediye Başkanı MHP'li Levent Gökalp ise, kameraların 2 yıl önce bir şirkete 7 bin lira karşılığında, güvenlik amaçlı olarak taktırıldığını söyledi. Gökalp, “Bu kameralar sayesinde Havranlılar hizmeti daha hızlı olarak ve güler yüzle aldı. Biz bunları kurarken, memurların halka iyi davranmalarını sağlamak istemiştik, yolsuzlukları ortaya çıkarmak istemiştik. Belediyeye gelen vatandaşın işinin bir an önce görülmesini istemiştik. Özellikle tahsilat servisine kurulmuştu. Memurlar işlerini savsaklıyordu, dosyalardan evraklar çalınıyordu. Nitekim bir işçi evrak çalarken bu kameralarla yakalayıp hakkında soruşturma açtırmıştım. Kameralar gizli değildi, çalışanların bilgisi vardı. Yeni başkan ‘benim memurum işini bilir’ zihniyetiyle hareket ediyor” diye konuştu.