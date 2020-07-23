Biri 3, diğeri 10 yaşında; yangın çıkan apartmandaki kardeşler 3'üncü kattan atlayarak kurtuldu

Fransa'da bir apartmanda çıkan yangında apartmanın içine olan iki kardeş 3'üncü kattan atlayarak kurtuldu. Çocuklar atlarken dışarıda duranlar atlayan çocukları tuttu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa'nin Grenoble kentinde biri 10 diğeri 3 yaşında iki kardeş yanan apartmanın içinde kaldı. Yanan binadaki çocuklar dışarıda bekleyen kalabalığın çağrısıyla 3'üncü kattan (10 metre) atlayarak kurtuldu. İki çocuk da zarar görmedi.

Çocuklar ve binadaki diğer 17 kişi olaydan sonra hastaneye kaldırıldı. Çocukları havadan tutan 4 kişi e kemiklerinde bir hasar olup olmadığı endişesiyle hastaneye kaldırıldı. Çocukları tutanlardan 25 yaşındaki Athoumani Walid, yakalarken bileğini kırdı.