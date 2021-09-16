Biri 3 aylık, diğeri 2 yaşında; iki kardeşi nehir kenarında terk ettiler!

ABD'de Rio Grande Nehri'nde devriye gezen askerler, terk edilmiş iki çocukla karşılaştı. Çocukların yanına bırakılan notta ise "Honduraslı kardeşler" yazması dikkat çekti.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma askerleri çocukları fark etmelerinin tamamen tesadüf olduğunu belirterek, çalıların arasında renkli bir şeyler görmeleri üzerine bu alana yaklaştıklarını belirttiler.

Yakına geldiklerinde ise 2 yaşlarında bir çocuk ve pusette yer alan 3 aylık bir bebekle karşılaştıklarını ifade ettiler. Çocuklarla birlikte bırakılan bir notta ise "Honduraslı kardeşler" yazması dikkat çekti.

"Sinir bozucu"

Çocukların, Teksas, Uvalde'deki bir Sınır Devriye karakoluna götürüldüğü belirtildi. Polis merkezinden yapılan açıklamada, ''Pişmanlık duyulmadan, endişe duymadan terk edilen bu çocukların olduğunu bilmek yürek parçalayıcı ve sinir bozucu'' denildi.