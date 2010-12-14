Biri 13, diğeri 14 yaşında 2 kız doğum yaptı!

T24- Şanlıurfa'da biri 13, diğeri 14 yaşındaki iki kız doğum yaptı. Doktorların ihbarının ardından Kadın Doğum Hastanesi'ne gelen jandarma, iki kızın resmi nikahı olmayan eşlerini "çocuğun cinsel yönden istismarı" gerekçesiyle gözaltına aldı.



Yakınları tarafından getirildikleri hastanede doğum yapan biri 13, diğeri de 14 yaşındaki iki kızın nikâhsız yaşadıkları eşleri gözaltına alındı.



Şanlıurfa’nın ‘çocuk anne’lerine yenileri eklenirken, yetkililer bu olayları önlemek için örnek kararlara imza atıyor. Kentte önceki gün iki çocuk anne vakası yaşandı. İlk olayda doğum sancıları artan H.B., yakınları tarafından getirildiği Şanlıurfa Kadın Doğum Hastanesi’nde kız bebek dünyaya getirdi.



Doğumun ardından yapılan incelemede H.B.’nin 13 yaşında olduğu belirlenince doktorlar güvenlik güçlerine haber verdi. İnceleme başlatan jandarma, 13 yaşında anne olan H.B.’nin ifadesine başvurdu. Küçük anne, jandarmalara bir yıl önce ailesinin isteğiyle amcasının oğlu 22 yaşındaki Ahmet B. ile dini nikâhla evlendirildiğini söyledi. Bunun üzerine jandarma, merkeze bağlı Yenisu Köyü’nde Ahmet B.’yi gözaltına aldı.



Akşam saatlerinde ise Kadın Doğum Hastanesi’ne kaldırılan 14 yaşındaki A.Ş., bir erkek bebek dünyaya getirdi. Doktorların ihbarının ardından hastaneye gelen jandarmalar, ifadesine başvurdukları 14 yaşındaki annenin bir yıl önce kendi rızası ve ailesinin onayıyla akrabası 25 yaşındaki Ahmet A. ile dini nikâhla evlendiğini saptadı. 13 yaşında evlenip, 14 yaşında anne olan A.Ş., bebeğiyle birlikte yakınlarına teslim edilirken, jandarma Ahmet A.’yı gözaltına aldı. Şüpheliler, ‘çocuğun cinsel yönden istismarı’yla suçlanıyor.



Bu ilk değil









Şanlıurfa’da haziran ayında da 15 yaşındaki A.Ç., Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde doğum yapmış ve doktorlar durumu güvenlik güçlerine bildirmişti. Bunun üzerine kızın imam nikâhıyla yaşadığı 24 yaşındaki eş için yasal işlem başlatılmıştı.