Birgün'den Cem Küçük'e: Arkadaşlarımıza zarar gelirse seni buluruz!

Birgün Gazetesi Yayın Danışmanı Barış İnce, kendilerine yönelik olarak "PKK yanında saf tutmak neymiş göreceksiniz. Esad köpeği olmanın bedelini ödeyeceksiniz" diyen Cem Küçük'e tepki gösterdi. İnce, “Bizde bir tane bile PKK savunan bulamazsın. Ama bu iftiralarınla bir arkadaşımıza zarar gelirse, biz seni buluruz" dedi.

Cem Küçük sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Birgün gazetesi kapatılmalıdır. Hiçbir devlet aleni PKK ve türevi teröristleri savunan bir yayın organına müsaade etmez. Erk Acarer ve Barış Atay ettiğini tehditleri unutmayın. Bu devlet ve millet ettiğiniz lafları hukuk yoluyla size yedirecek. Beni tehdit eden Birgün yazarları... PKK yanında saf tutmak neymiş göreceksiniz. Esad köpeği olmanın bedelini ödeyeceksiniz" ifadelerine yer vermişti.

Küçük'ün paylaşımlarına tepki gösteren Barış İnce ise "Bizde bir tane bile PKK savunan bulamazsın. Ama bu iftiralarınla bir arkadaşımıza zarar gelirse, biz seni buluruz. Yanlış anlaşılmasın dostlar. Tıpkı Cem Küçük'ünkiler gibi sadece birer öngörü bunlar. Bize bir zarar gelirse o da zarar görür gibi geliyor" dedi.

BirGün gazetesindeki yazılarına ara veren Enver Aysever de yazılarına devam edeceğini şöyle duyurdu: