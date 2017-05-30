BirGün yöneticileri Kırklareli Cezaevi’nde

BirGün gazetesi İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın ve eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Berkant Gültekin, gazetede yer alan haberden dolayı haklarında verilen 21 aylık cezanın infazı için Kırklareli Cezaevi’ne girdi.

BirGün gazetesinin haberine göre, "onbinlerce öğrenciyle velinin katıldığı ve birçok demokratik kitle örgütünün desteklediği eğitim boykotunun ve boykota katılan yurttaşların attığı sloganların haberleştirilmesi nedeniyle" iki isme Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle TCK 299 sayılı kanuna dayanarak 21 ay ceza verildi.

Gazetede 13.02.2015 tarihinde yayımlanan haber nedeniyle ceza alan Aydın ve Gültekin, denetimli serbestlik kararının 2 yıla çıkması nedeniyle işlemlerinin yapılmasının ardından 2-3 gün içinde serbest bırakılmaları bekleniyor. BirGün gazetesine buna benzer haberler gerekçe gösterilerek 120 dava açıldı.

Eğitim Sen'de dayanışma toplantısı

Eğitim-Sen Kırklareli Şubesi'nde, Aydın ve Gültekin ile dayanışma toplantısı düzenlendi. Aydın ve Gültekin'in de katıldığı dayanışma toplantısında "iktidarın kendi tasarladığı düzeni kurabilmek için her türlü yasayı çiğnediği" ifade edildi. Eğitim Sen’in ceza alan arkadaşlarımızla dayanışma içinde olduğu belirtildi.