BirGün yöneticileri İbrahim Aydın ve Berkant Gültekin tahliye oldu

Haklarında verilen 21 aylık cezanın infazı için Kırklareli Cezaevi’ne giren BirGün gazetesi İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın ve eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Berkant Gültekin denetimli serbestlik kararıyla 6 gün sonra tahliye oldu.

Onbinlerce öğrenciyle velinin katıldığı ve birçok demokratik kitle örgütünün desteklediği eğitim boykotunun ve boykota katılan yurttaşların attığı sloganların haberleştirilmesi nedeniyle iki isme Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle TCK 299 sayılı kanuna dayanarak 21 ay ceza verildi.

Birgün'de 13.02.2015 tarihinde yayımlanan haber nedeniyle ceza alan Aydın ve Gültekin, denetimli serbestlik kararının 2 yıla çıkması nedeniyle işlemlerinin yapılmasının ardından 2-3 gün içinde serbest bırakılmaları bekleniyor.