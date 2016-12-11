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Birgün yazarı Seray Şahiner serbest bırakıldı

DİSK Basın-İş’ten gözaltı kararına ilişkin bilgilendirme geldi

11 Aralık 2016 12:16

7 Ağustos tarihinde yayınlanan “Buraları eskiden hep düz liseydi” başlıklı yazısında Bilal Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle Bursa’da gözaltına alınan Birgün yazarı Seray Şahiner serbest bırakıldı.

Şahiner, daha sonra yaptığı bir açıklama ile kaldığı otelde odasının anahtarının iki erkek sivil polise verildiğini belirtti. Şahiner'in açıklaması şöyle:

 

Seray Şahiner'in açıklaması

Otel odasından gözaltına alındı

Yazısı nedeniyle 2 bin 610 lira tazminat cezasına çaptırılan yazar Seray Şahiner kararı temyiz etmişti. Cezanın tebliğ edildiğini ve ödenmediğini öne süren polisler, Şahiner’i kaldığı otelden gözaltına alarak Bursa Fomara Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Şahiner’in saat 10 sıralarında Uluyol Adliyesi’ne çıkarılarak savcılığa ifade verdi.

DİSK Basın-İş’ten gözaltı kararına ilişkin bilgilendirme geldi. Sendikanın açıklamasında gazeteci ve edebiyatçı Seray Şahiner’in bu sabah saatlerinde bir panel nedeniyle gittiği Bursa'da kaldığı otelde gözaltına alındığı belirtildi. DİSK Basın-İş gözaltı kararının Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yürütülen soruşturma nedeniyle nedeniyle verildiğini ifade etti.

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