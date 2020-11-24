Birgün yazarı Fikri Sağlar: Türkiye çok vahim bir dönemece girdi, arkası karanlık!

Birgün gazetesi yazarı Fikri Sağlar, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektupla açlık, işsizlik, Covid-19, zamlar, ekonomik çöküş gibi hayati konuları unutturduğunu belirterek, "AKP’nin hükmettiği Bütçe; ülke kaynaklarının büyük bölümünü havaalanı, köprü, yol ve hastane sahiplerine pervasızca dağıtırken, Covid-19’u bahane ederek yeni tasarruf tedbirleriyle emekçilerin haklarını elinden alıyor. Yani sömürdüğü işçinin kıdem tazminatına, emekli olacak memurun ikramiyesine, IMF önerisi doğrultusunda el koymaya hazırlanıyor. Sosyal devlet olmanın Anayasal gereğini yok sayıyor!" diye yazdı.

Fren ve denge görevi gören TBMM'nin işlevsiz bırakıldığı için partili cumhurbaşkanı'nın yargıyı ele geçirdiğine işaret eden Fikri Sağlar, "Vahim dönemeç!" başlıklı yazısını, "Türkiye çok vahim bir dönemece girdi… Arkası karanlık! Dikkatli olmak gerekir! Bizleri bu durumdan çıkaracak çağdaş ve bilime inanlar öğretmenler olacak. Atamaları yapılmasa da, sorunları zirve yapsa da insanlık için çırpınan öğretmelerimizi kutluyorum." ifadeleriyle noktaladı.

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