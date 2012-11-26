BirGün tartışılan kapak için ne dedi?

BirGün gazetesi bugünkü kapağında Ahmet Şık, Banu Güven, Ece Temelkuran, Nuray Mert, Yıldırım Türker, Ertuğrul Mavioğlu'nun soy adlarını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gözüne çekilen bandın üzerine yazdı. 6 gazeteci kendilerinden habersiz yapılan bu girişimi kınadıklarını dile getirdi. BirGün yönetimi ise, salı günkü gazetede yayımlanmak üzere hazırladığı açıklamada, "Tanıtımda isimleri anılan ve gazetemizde yazacak olan değerli yazarların eleştirilerini anlıyoruz. Sorumluluğu tamamen bize ait olan bir iletişim hatası yüzünden, yayınlanan tanıtım afişini arkadaşlarımız görmedi. Bunun yanlışlığını kabul ediyor, arkadaşlarımızdan ve okurlarımızdan özür diliyoruz" ifadesini kullandı.

SkyTürk'te Murat Sabuncu, Doğan Akın ve Levent Oğuz'un sunduğu Gündem ve Ekonomi programında BirGün gazetesinin açıklaması konuşuldu. BirGün'ün kurucu yazarlarından Doğan Tılıç da, programa bağlanarak konuyla ilgili yapılan eleştirilere ve kapak için neden yazarlara haber verilmediği sorularına cevap verdi.

Tılıç, "Arkadaşlarının itirazları son derece haklıdır. Bu bir iletişim kazasıdır. Bundan bir ders çıkarılması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Tılıç, bugün medya üzerinde büyük bir baskı olduğunun, BirGün'ün bu baskıya karşı özgürce yazılacak ender mecralardan birisi konumunda bulunduğunun da unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.