BirGün muhabirinin 'Başbakan ve İçişleri Bakanı'na hakaret'ten 28 ay hapisi istendi

BirGün muhabiri Onur Erem'in, Pakistan asıllı Britanyalı yazar ve siyasi aktivist Tarık Ali ile yaptığı söyleşide Başbakan Davutoğlu ve eski İçişleri Bakanı Altınok için söylediği ‘soytarı’ ifadesi nedeniyle açılan soruşturma kapsamında 14 aydan 28 aya kadar hapsi istendi.

BirGün’ün haberine göre, 10 Ekin’de yaşanan Ankara Katliamı’nın hemen ardından 15 Ekim 2015’te yayımlanan söyleşide Erem, Ali’ye hükümetten gelen açıklamaları sormuştu. Başbakan Davutoğlu’nun “Biz bir hukuk devletiyiz. Elimizde intihar bombacılarının listesi var ama onları eyleme geçmeden tutuklayamayız” ve İçişleri Bakanı Altınok’un “Patlamaya yol açan bir güvenlik zafiyeti yoktu” açıklamalarını değerlendiren Tarık Ali, “Canlı bombaların eyleme geçmeden önce tutuklanamayacağı açıklaması o kadar tutarsız bir saçmalık ki bu iki soytarının hâlâ hükümette olmalarına şaşırıyorum” demişti. Onur Erem’e, Tarık Ali’nin söyleşide kullandığı ‘soytarı’ ifadesi nedeniyle açılan soruşturmanın ardından savcılık Erem’in TCK’nin 125. maddesine göre cezalandırılmasını talep etti. Bu maddeye göre Erem’in 14 aydan 28 aya kadar hapsi isteniyor. Davanın ilk duruşması 24 Mayıs saat 10.40’ta İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

'Teneke'ye ceza yok

Tarık Ali’nin Erdoğan için söylediği “teneke diktatör” sözü hakkında da Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması başlatan savcılık, bu sözün ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini söyleyerek kovuşturmaya yer olmadığını ifade etti. Erdoğan’ın avukatlarının bu karara yaptığı itiraz 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi.