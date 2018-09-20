BirGün gazetesi: Haber yapamaz hale geldik

BirGün gazetesi bugün, "Editörden" başlığıyla bir mesaj yayımlamak zorunda kaldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak ve AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin talepleri üzerine BirGün gazetesinin manşeti "düzeltme ve cevap" kısmına ayrıldı.

Gazetenin açıklamasında, mahkeme kararıyla bu metinlerin yayımlattırıldığından bahsedilirken, "Yargının kararıyla yayımlanması zorunlu hale getirilen bu metinlere yer verilmemesi durumunda gazetelere ağır cezai yaptırımlar uygulanıyor. Bu baskılar nedeniyle neredeyse haber yapamaz hale geldik" diye belirtildi.

Gazetede yayınlanan yazı şöyle:

“Gazetemizin bugünkü sayısında mahkeme kararıyla yayımlattırılan ‘cevap ve düzeltme’ metinlerini okuyacaksınız. Yargının kararıyla yayımlanması zorunlu hale getirilen bu metinlere yer verilmemesi durumunda gazetelere ağır cezai yaptırımlar uygulanıyor. Bu baskılar nedeniyle neredeyse haber yapamaz hale geldik. Mahkeme tarafından gazetemize iletilen tekzip metinlerini dikkatli şekilde okuyacağınızdan şüphemiz yok. ‘Cevap ve düzeltme’ metinlerinin, haberlerimizi yalanlayıp yalanlamadığı konusundaki takdiri siz değerli okurlarımıza bırakıyoruz.”