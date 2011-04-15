BirGün gazetesi 8 yaşında

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BirGün çalışanları ve okurları, gazetelerinin sekizinci yaşına girdiği bugünlerde çok heyecanlı. Dün gazete binasında çok sayıda basın çalışanının ve BirGün takipçisinin katıldığı kokteylden yükselen ortak ses ise "Yansak da Dokunacağız" oldu.Bianet'ten Elvan Kısmet'in haberine göre, BirGün Sorumlu Müdürü İbrahim Çeşmecioğlu, Haber Müdürü Onurkan Avcı, Editör Selçuk Özbek, BirGün'ü, bianet'e anlattı.BirGün Sorumlu Müdürü İbrahim Çeşmecioğlu, "Burası bir mücadele alanı ve bu mücadelede bizi yalnız bırakmayan, bugüne getiren tüm okurlarımıza teşekkür ediyoruz" diyor."Bütün zorluklara rağmen burada olduğumuz için çok mutluyuz. Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve emeğin değerlerinden yanayız ve Türkiye'de bu tarz çizgiye sahip az gazete var. Devletin özel bir baskısı ve tahakkümü olmazsa çok sekiz yıllar daha yerimizdeyiz".Haber Müdürü Onurkan Avcı ise "Basın özgürlüğünün adeta kuşatıldığı günlerden geçiyoruz. Bu konjonktür içinde BirGün'ün yeri ise çok belli. Tirajı nispeten az olabilir ama çıktığımız ilk günden beri kimseye gebe kalmadan hayata soldan bakmayı başardık. Beni memnun eden şu ki; ayakta kalamaz diyen insanlar haksız çıktılar. Yıllardır buranın emekçisi olmaktan çok mutluyum" diyor.BirGün Editörü ve 12 Haziran Genel Seçimlerinde Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) 2. Bölge milletvekili adayı olan Selçuk Özbek ise Türkiye'de karşı görüşün yaratılması açısından BirGün'ün önemine dikkat çekiyor:"Türkiye siyasetinin çok zor günler geçirdiği günlerde BirGün gazetesinde çalışıyor olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü bu ülkenin tüm liberal, anti devrimci fikirleri karşısında devrimci değerleri bugüne aktaran ve onları sahiplenen bir gazeteye ihtiyaç var. BirGün ise bunu tam bu noktada devrimci bir muhalefetin yaratılması açısından önemli bir mevzi."