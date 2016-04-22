Birgün: Emniyet raporlarına göre IŞİD, İstanbul'daki ormanlık alanlarda atış eğitimi yapmış!

Emniyetin Temmuz 2015'te 81 ille paylaştığı uyarı yazısında IŞİD'le bağlantılı MÜSLİHAN Grubu örgütünün, üyelerine ormanlık alanlarda silah eğitimi verdiği bilgisinin yer aldığı iddia edildi.

Birgün'den Erk Acarer'in haberine göre, emniyet muhtemel eylemlere de dikkat çekilerek, IŞİD'in Türkiye’de silahlı eylemler yapmak için fırsat kolladığı , konsolosluklar ve karşısındaki örgütlere saldıracağı uyarısında bulunmuş. İdddiaya konu olan belgeye göre, bir polisin öldürülüp üç polisin yaralandığı Sultanbeyli Karakolu saldırısının sinyalini de üç ay önceden verilmiş.

Birgün'de yer alan haber şöyle devam ediyor:

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 28.07.2015 tarihli yazısında anlattıklarıyla IŞİD üyelerinin Türkiye’de nasıl örgütlendiğine ve neler planladıklarına dair detaylı bilgilere yer veriliyor. Suruç Katliamı’ndan hemen sonra, Ankara Gar patlamasından ise üç ay öncesine ilişkin belgede, IŞİD üyelerinin yurtiçinde yapabilecekleri eylemler anlatılıyor.

‘31 il risk altında’

Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Antep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Maraş, Kars, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Siirt, Urfa, Şırnak ve Van İl Emniyet Müdürlükleri’nin bulunduğu, 31 ile dağıtılan yazıda ‘IŞİD’ üyeleri hiçbir şekilde kendilerini hedef alacak operasyonlardan korkmuyor” deniyor.

IŞİD: Suriye yerine Türkiye’de

silahlı mücadeleye katılın

“DEAŞ’ın ülkemize yönelik olası eylem tehditleri bağlamında” özetle şu bilgiler paylaşılıyor: “İstanbul’daki DEAŞ yanlısı radikal selefi/tekfirci unsurlarca “son dönemde DEAŞ’a yönelik gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında gerçekleştirilen operasyonlardan korkmadıkları, örgüt tarafından yapılacak açıklamaya göre hareket tarzlarını belirleyecekleri, DEAŞ yanlısı olup Suriye’ye hicret etmek isteyen yurtiçindeki yandaşlarının kararlarına saygı duyulacağı, ancak silahlı mücadele yapabilecek örgüt mensuplarının Türkiye’de kalmasının daha uygun olacağı” şeklinde bilgiler olduğu bildirilmiştir…”

‘Nokta hedefler’

Aynı yazıda; IŞİD’in saldırılarını hedef odaklı gerçekleştireceği de anlatılıyor. Hedefler arasında Türkiye’deki konsolosluklar ve güvenlik güçlerinin yanı sıra PKK/KCK üyelerinin de olduğu belirtiliyor. IŞİD’in keşif yaptığı/yapacağı da şöyle anlatılıyor: “PKK/KCK’ya müzahi şahısların ev/iş adreslerini tespit etmeye çalışacakları, PKK/KCK tarafından DAEŞ üyelerine saldırıda bulunulması halinde misilleme olarak tespit edilen PKK/KCK mensuplarının hedef alınacağı” şeklinde teyide muhtaç bilgilerin istihbari olunduğu bildirilmiştir. Belertilen hususların çalışmalarınızda değerlendirilmesini, gelişmelerden bilgi verilmesini arz ederim.”

Sultanbeyli eyleminin istihbaratı da varmış

Aynı yazıda IŞİD’in, İstanbul’da ormanlık alanlarda atış talimleri yaptığı da anlatılıyor. ‘Gizli’ ibareli yazıda şunlar aktarılıyor: “İstanbul’da çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösteren MUSLİHAN Grubu lideri, N.M.’nin grup liderlerinin silahlanmaları yönünde talimat verdiği ve şahısların ormanlık alanlarda atış talimleri yaptıkları, İstanbul’da çatışma bölgeleri ile bağlantılı şahısların son süreçte DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonlardan dolayı ülkemizde karışıklık çıkarması durumunda Sultanbeyli’de polise yönelik saldırıda bulunabilecekleri ve hazırlıklarının tam olduğu şeklinde söylemlerinin bulunduğu yönünde teyide muhtaç bilgiler elde edilmiştir. Konunun hassasiyeti dikkate alınarak, gerekli tedbirlerin/güvenlik önlemlerinin alınmasını, gelişmelerden bilgi verilmesini arz ederim.”

İstihbarattan üç ay sonra Sultanbeyli’ye saldırı

10 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul’da çifte bir terör eylemi gerçekleştirildi. Önce Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi’ne saat 01:00’de bombalı araçla intihar saldırsı düzenlendi. Bu ilk saldırıda 3’ü polis olmak üzere on kişi hafif şekilde yaralandı. Eylemden 8 saat sonra ise delil arayan polislere ateş açıldı. Saldırıda Bomba İmha Şube Müdürü Beyazıt Çeken yaşamını yitirdi. Bir vatandaş yaralandı. 2 terörist öldürüldü. Saldırıdan hemen önce, IŞİD, İncirlik’i ABD uçaklarına açan Türkiye’yi tehdit etmiş ve sitesinde, şu mesajı paylaşmıştı: “İslam Devleti’nin bomba yüklü kamyonlarının hedefi olmak istemiyorsanız acilen elinizi Suriye’den çekin!”

Kafa karıştıran açıklama:

Suruç’u biz yapmadık!

30.07.2015 tarihinde yine Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yazılan ve 81 ilin Emniyet Müdürlüklerine TEM şube müdürleri adına dağıtılan “Muhtemel Eylem” konulu yazıda ilginç bir detay ön plana çıkıyor. Yazıda şunlar söyleniyor “…Öte yandan DEAŞ mensuplarının, Şanlıurfa/Suruç’ta meydana gelen patlamanın PKK/KCK mensupları tarafından gerçekleştirdiğini düşündükleri, ayrıca DEAŞ tarafından kendilerine talimat geldiği, PKK/KCK mensuplarının tespit edilerek infaz edileceği…”

Suruç’taki eylemin IŞİD’in işaret ettiği gibi PKK tarafından yapılması akıl sınırlarını zorluyor. Bu nedenle akla IŞİD doğru söylüyorsa o zaman gerçekte kim?” sorusu takılıyor.