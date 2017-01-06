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BirGün çalışanı Mahir Kanaat oğlunun doğumunu göremeyecek

"Okuldan her gelişinde önce babasını sonra bu yaşananları soruyor"

06 Ocak 2017 18:02

Gözaltı süresi 30 güne çıkarılan BirGün çalışanı Mahir Kanaat, doğacak olan bebeğini gözaltında olduğu için göremeyecek.

Mahir Kanaat 13 gün önce gazeteciler Tunca Öğreten, Eray Sargın, Derya Okatan, Ömer Çelik ile Metin Yoksu’yla birlikte gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Kanaat’in Maltepe’deki evi basıldı, 6,5 yaşındaki kızı Eylül Doğa’nın gözü önünde bileklerine kelepçe takıldı. BirGün İdari İşler Sorumlusu, Vatan Emniyet’e götürüldü. 5 günlük kısıtlamasının ardından avukatlarıyla görüşen gazetecilerin gözaltı süreleri de 30 güne çıkarıldı.

BirGün’den Erk Acarer’in haberine göre, doğum gününü ve yılbaşını da gözaltında geçiren Mahir Kanaat’in bugün bir bebeği oluyor. Eşi Sevgi Kanaat, “Elimizden beklemekten başka bir şey gelmiyor. Çok can yakıcı günler yaşıyoruz” derken, yaşananları şöyle özetliyor:

“Sabaha karşı evimiz basıldı. Mahir’i yere yatırdılar, kelepçe taktılar. Her şey küçük kızımızın gözleri önünde oldu. Bu izi nasıl sileceğiz bilmiyoruz. Okuldan her gelişinde önce babasını sonra bu yaşananları soruyor.”

 

"Mahir’e yönelik
suçlamaları da aklımız almıyor"

 

Sevgi Kanaat, şöyle devam ediyor:

“Avukatlarımız vasıtasıyla bilgi alabiliyoruz. İyi olduğunu söylüyorlar. Evde bunları konuşamıyoruz. Kızım çok etkileniyor. Bu özel günlerin üst üste gelmesi bizi çok üzdü. Mahir’e yönelik suçlamaları da aklımız almıyor. Ancak kısa sürede çıkacak buna inanıyoruz. Oğlumuzun adı Ali Poyraz olacak. Eşim öyle istemişti. Bir süre görüşme şansım zaten yok. Ben de kızım da oğlum Ali Poyraz da babasını bekliyor.”

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