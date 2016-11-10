Birgün: Bilirkişi raporlarında suçlu, patronlar değil mühendisler, alt düzey yetkililer ve işçiler sorumlu oluyor

Birgün gazetesi son 3 aylık bilirkişi raporlarını referans vererek hazırladığı haberde, bilirkişi raporlarında suçlunun, şirket patronları değil mühendis, alt düzey yetkililer veya işçilerin sorumlu tutulduğunu öne sürdü.

Birgün'de yer alan haber şöyle:

Alınmayan işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin tüm açıklığıyla ortaya konduğu raporlarda bile, daha fazla kâr elde etmek için gerekli önlemleri almayan şirket patronlarına kusur atfedilmiyor. Olayın tüm sorumluluğu şirketteki alt düzey yetkililere, mühendislere, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına, hatta ölen işçilere yüklenirken, bu raporlara dayanılarak yapılan yargılamalarda da adalet yerini bulmuyor.

Son üç ayda bazı iş cinayetleri davalarında yaşanan gelişmeler bile durumun vahametini gösterir nitelikte. Son dönemde yaşanan bilirkişi skandalları şöyle:

Patron nereden bilsin?



Bursa’daki Gemlik Gübre Fabrikası’nda 19 Temmuz 2015’te Uğur Çavdar adlı işçinin öldüğü patlamaya ilişkin soruşturmada, ilk bilirkişi raporu, fabrikanın üç patronundan biri olan Mehmet Yıldırım’ı ‘tali kusurlu’ bulmuştu. Ancak kısa süre sonra aynı bilirkişiler tarafından hazırlanan ek raporda bu kez Yıldırım’a kusur atfedilmedi. Bilirkişiler, diğer patronlar Ali Rıza Yıldırım ve Yüksel Yıldırım’ı da ‘kusursuz’ bulunca, savcılık üç patron hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Yalnızca mühendislere dava açıldı.



Uğur Çolak’ın ailesi bu takipsizlik kararına itiraz etti. Bursa Sulh Ceza Hâkimliği de yeni bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Ancak yeni bilirkişi heyetinin eylül ayında sunduğu üçüncü rapor da patronları akladı. Raporda, Yıldırım kardeşlerin yalnızca Gemlik Gübre’yi değil, birden fazla firmanın yer aldığı bir grubu yönetmeleri ve sürekli Gemlik'te ikamet etmemeleri nedeniyle, patlamaya yol açan ihmallerden sorumlu tutulamayacakları iddia edildi. Bu rapor üzerine mahkeme, Çolak ailesinin itirazını reddetti.

Patronlar masum, ölen işçiler suçlu



Muğla’nın Güllük beldesinde Akfen İnşaat firmasının işlettiği atık su terfi istasyonunda, 17 Haziran 2013’te, birbiri ardına kuyuya inen 7 işçinin gazdan zehirlenerek hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, 15 Şubat’ta mahkemeye sunulan son bilirkişi raporu; Akfen İnşaat, İller Bankası ve Güllük Belediyesi yöneticilerini suçsuz buldu. Öte yandan aynı raporda, faciada hayatını kaybeden İşletme Müdürü Mustafa Öztürk tek asli kusurlu sayılırken, yaşamını yitiren 5 işçinin de tali kusurlu olduğu savunuldu.



İşçi ailelerinin avukatları, rapora yaptıkları itirazda, “Bilirkişi raporu, sanık yönetim kurulu üyelerini aklama çabası içine girmiştir. Asıl sorumlular yerine ölen işçilere kusur verilmiştir” ifadelerini kullandı.



Ekim ayında görülen son duruşmada bu itirazı değerlendiren mahkeme, yeni bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.





Torunlar’da asıl sorumlu bulunamıyor



İstanbul Mecidiyeköy’deki Torun Center inşaatında asansörün 32’nci kattan zemine çakılması sonucu 10 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın ekim ayındaki son duruşmasında, bilirkişi raporu açıklandı. Olayın ‘öngörülebilir nitelikte bir iş kazası’ olarak nitelendirildiği raporda, bu tespite karşın olayın asıl sorumlularının kim olduğunun tespit edilemediği ifade edildi. Şirket patronlarına kusur atfedilmeyen raporda; Torunlar GYO, NCA güvenlik firması ve Geda Majör asansör firmasının çalışanları tali kusurlu bulundu.





Hâkimlerin yaklaşımı da aynı



İstanbul Esenyurt’taki Fi Side inşaatında 1 Şubat 2016’da bakımı yapılmayan dış cephe asansörünün zemine çakılması sonucu üç işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın son duruşması ekim ayında görüldü. Duruşmada işçi yakınlarının avukatları, sadece olayda sorumluluğu bulunan çalışanların değil, Fi Yapı patronlarının, şirkete atanan kayyumların ve şirkete yeniden inşaat ruhsatı veren kamu görevlilerinin de yargılanması gerektiğini söyledi. Hâkimin yanıtı ise şöyle oldu: “Ne yani, Sabancı’nın bir çalışanı hata yaptığında bundan Sabancı’yı mı sorumlu tutacağız?”

***

Aileler mücadele başlatacak

Adalet Arayan İşçi Aileleri'nin gönüllü hukukçularından Av. Berrin Demir, hemen her davada karşılarına çıkan bu bilirkişi sorunuyla ilgili mücadele başlatacaklarını kaydetti. Av. Demir şunları söyledi: "Patronlara dokunmak istemiyorlar. Çoğunlukla olayla ilgili en dar illiyeti bulup, bir adım ileriye götürmeden kapatmaya çalışıyorlar. Halbuki bu ölümlerde maliyet hesaplarıyla gerekli önlemleri almayan ya da işi hızlı bitirmek adına üretim zorlaması yapan üst iradenin, yani patronların birinci dereceden sorumluluğu bulunuyor."