Birgül Ayman Güler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne talip

CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, İzmir büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için 2 Eylül’de resmi başvurusunu yapacağını, ancak parti adayını açıklayıncaya kadar bu yönde çalışmayacağını söyledi.

Yıllarca üniversitelerde yerel yönetimler konusunda ders veren CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Birgül Ayman Güler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna talip oldu. Resmi başvurusunu 2 Eylül’de yapmaya hazırlanan Güler, "Böyle bir niyetim var. Parlamanto kapandığından beri İzmir’deyim. Çeşitli görüşmeler, temaslar yaptım. Ben de bu fikre yatkın hale geldim. Resmi başvurumu yapmadım. Süre, 2 Eylül’e kadar uzatıldı o zaman yapacağım. Şu an parti için yarış aşamasındayız" dedi.

'Aday gösterildikten sonra çalışmaya başlayacağım'

İzmir’de resmi başvurusunu yaptıktan sonra adaylık için özel bir çalışma içine girmeyeceğini ifade eden Güler, "Seçmene gidip ne diyeceğim? ’Genel Başkan’a söyle beni aday göstersin’ mi diyeceğim? Ancak parti aday gösterdikten sonra çalışma olur. Çünkü belediye başkanı bizim belediye başkanımız. Yerel yönetimde biz olmasaydık, çalışmaya erken başlardım. O zaman seçmene ’AKP’den ya da MHP’den belediyeyi almaya geliyorum’ derdim. Partinin adayı olmadan ne vaat edilebilir? ’Ben şunu yapacağım.’ Yok böyle bir şey. CHP olarak biz bu sorunu böyle çözeceğiz denmeli. Bu partinin yarışı ve halka kendini anlatması. Hiçbirimizde keramet yok. Ayrıca aday gösterilmesem de aday gösterilmiş gibi çalışacağım. İl Başkanlığı planlama yapacak. Bizde birlikte çalışma kültürü güçlüdür" dedi.

'Bana olay kadın, zor kadın diyorlar'

Büyükşehir Yasası’na karşı keskin muhalefeti ile dikkat çeken CHP’li Güler, bu yasa ile yönetim modelinin değiştiğini, adayın buna göre belirlenmesi gerektiğini savundu. Güler, adının anketlerde çıkmasına çok sevindiğini belirterek, sert çıkışları nedeniyle kendisi için yapılan ’olay kadın’ ve ’zor kadın’ tanımlamalarını haklı görmediğini söyledi. Güler, "Çok sayıda anket yapılıyor. Genel Başkan’ın kendi çalışmaları da var. Anketlerde çıkınca müthiş seviniyorum. Ben sivri değil, netim. Yüksek sesle küfretmeden, fazla sözcüğe boğmadan konuşuyorum. Buna karşı kimisi kasıtlı, kimisi de ne dediğini bilmeyen bir saldırı içine giriyor. Ben her şeyi net söylemeye devam edeceğim. Bana ’olay kadın’, ’zor kadın’ diyorlar. Bu yakıştırmaları haklı görmüyorum. Siyaset sahnesi, söz sahnesi, sözümüzü net söylemek zorundayız ki karşı tarafta netleşsin" dedi.

'Genel Başkan'la sorunum yok'

CHP İzmir Milletvekili Güler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında sorun olmadığını belirterek, genel başkan yardımcılığı görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını anlattı. Kadın örgütlenmesinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yaptığı bir yıllık sürece sekiz yıldır kurultay yapmayan kadınların yöneticilerini kendilerinin seçtiğini ve tüzük değişikliği ile yüzde 33 cinsiyet kotası getirildiğini ifade eden Güler, "Bu çalışmaların ardından Genel Başkan’a rapor verdim. Yeni dönemde bugün benim yaptığım görevin kaldırılmasını önerdim. O da kabul etti. Merkez Yönetim Kurulu’nda bir yıl görev yaptıktan sonra ayrılmadan yapısal dönüşümü sağlayıp kendi isteğimle çekildim. Kurultayda da Genel Başkan’ın kendi hazırladığı Bilim Yönetim ve Kültür Platformu listesinde yer aldım" dedi.

'Bakan Yıldırım 10 yıldır ne yaptı?'

CHP İzmir Milletvekili Güler, AK Parti teşkilatlarının, İzmir’de Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın aday gösterilmesi için çaba harcadığını öne sürerek, şöyle konuştu: "Yerel seçimde İzmir’de AKP ile CHP arasındaki makas daha da açılacak. AKP, ’Ulaştırma Bakanı aday olursa izmir’i uçururuz’ diyor. Ulaştırma Bakanı, İzmir’in liman sorununun çözümü için 10 yıldır ne yaptı? Alsancak, Nemrut, Çandarlı limanları için ne yaptı? İzmir’in limanlarındaki ticaretin artması için hiçbir şey yapmadılar. Türkiye’nin bir mevsimde üç kez farklı ürün dikebildiği Ödemiş’te Bakırçay’da duble yol yok. 30 kilometre bozuk yolda gidiyorsun. Ne üründe hayır var, ne sende. Vecihi Hürkuş Havalimanı nerede? Haber yok. 35 projeyi üfürdüler. Şimdiye kadar havalimanının tamamlanması gerekirken daha yüzde 40’ı bitti. Demiryolunun Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne (AOSB) kadar uzatılması gerekir ki günde 100 bin kişi hareket ediyor. Nerede Ulaştırma Bakanı? 10 yıldır neden uçurmadın? İzmir halkı bunu görüyor. Ulaştırma Bakanı televizyonlarda bağırıyor, ’duble yollar yaptık’ diyor. Ödemişli de ’bizim 30 kilometreye sıra gelmedi herhalde’ diyor. Aynı Bakan, ’Demirağlarla ördük dört bir yanı’ diyor. İzmir’de AOSB’de görevli 100 bin kişi ’Biz ağ dışında kaldık herhalde’ diyor."

Kocağolu tartışmasız aday

CHP’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için en güçlü isim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu olarak gösteriliyor. Bornova Belediye Başkanı seçildikten kısa süre sonra Ahmet Piriştina’nın vefatıyla bu koltuğa oturan Kocaoğlu önceki seçimlerde parti oylarının da üzerine çıkarak seçildi. İzmir’deki siyasi kulislerde yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılan Kocaoğlu’nun bunun için kendisinin resmi başvuru yapmayıp partisince aday gösterilmeyi beklediği de konuşuluyor. Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan da Kocaoğlu aday olmazsa Büyükşehir’e aday olduğunu açıklayan isimlerden. CHP eski İzmir Milletvekili Canan Arıtman ile Diş hekimi Cemal Zafer Gürbüz, adaylık için resmen başvururken, parti kulislerinde CHP İzmir milletvekillerinden Birgül Ayman Güler, Mehmet Ali Susam, Erdal Aksünger, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan’ın adları adaylık için geçiyor. (dha)

'Bana Türk ulusuyla Kürt Milliyetçiliğini eşit değerde gördüremezsiniz'

Birgül Ayman Güler, bu yılın başlarında mecliste söylediği "Kürt milliyetçiliğini bana 'ilericilik' ve 'bağımsızcılık' diye yutturamazsınız. Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz" sözleriyle dikkat çekmiş, hem kamuoyunda hem de partisi içinde destek veren ve kınayan pek çok eleştiri almıştı. Bazı çevreler tarafında ırkçılıkça suçlanan Güler, sözlerini ''ulus' ve 'milliyet' 'millet'ten farklı kavramlardır' ifadesiyle savunmuştu.