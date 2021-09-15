Bireysel kredisini ödemeyen kişi sayısı 1 yılda 178 bin 138 kişi arttı; "Bizi her açıdan zorlu bir kış bekliyor"

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, bireysel kredi borcunu ödemeyenlerin sayısının bir yılda 178 bin 138 kişi arttığını açıkladı. Artışın yüzde 582 olduğuna dikkat çeken DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, "Halkımız ancak borcu borçla çevirir hale geldi" dedi. Takibe uğrayan kredi tutarının önümüzdeki dönem 24 milyar TL olacağına işaret eden İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale de "Bizi her açıdan zorlu bir kış bekliyor" yorumunu yaptı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, bireysel kredi ve bireysel kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısındaki artışı açıkladı. Buna göre; bireysel kredi borcunu ödemeyenlerin sayısı, geçen yılın haziran ayında 30 bin 600 kişi artarken bu yılın haziran ayında 208 bin 738 kişi arttı.

Bireysel kredi borcunu ödemeyenlerin sayısı, 2020 Ocak-Haziran döneminde 205 bin 536 kişi artarken 2021 yılının aynı döneminde 474 bin 355 kişi arttı.

Öte yandan kredi kartı borcunu ödemeyen kişi sayısı, geçen yılın haziran ayında 15 bin 743 kişi artarken bu yılın haziran ayında 45 bin 968 kişilik bir artış gözlemlendi.

Çanakcı: Halkımıza hibe vermek yerine halkımızı borçlandırdılar

Verileri ANKA Haber Ajansına değerlendiren DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, bireysel kredisini ödemeyenlerin sayısındaki artışın bir yıllık süreçte yüzde 582, altı aylık süreçte ise yüzde 131 olduğunu belirterek, "Halkımıza hibe, gelir desteği vermek yerine halkımızı borçlandırdılar" dedi.

Çanakcı, "Tabi bu da halkımızın ne kadar ciddi bir sıkıntı içinde olduğunu bireylerin, hanelerin ne kadar zorluk çektiğinin bir göstergesi. Bunlar borcun ödenememesine ilişkin rakamlar ama bunun sebebine ne diye baktığımız zaman, orada da hükümetin özellikle bu pandemi döneminde yaptığı yanlışları görüyoruz. Bu pandemi başladığında biz hükümete DEVA Partisi olarak dedik ki ‘Halkımızı, çiftçimizi, esnafımızı, işçimizi, bireyleri borçlandırmayın. Mümkün oldukça gelirini yitiren, gelirini kaybeden veya geliri ciddi anlamda düşen kişilere doğrudan hibe desteği verin.’ Tabi bu iktidar bütçeyi bir faiz bütçesi haline getirdiği için imkanları tabii ki bir anlamda çarçur etmiş oldu. Ve halkımıza hibe, gelir desteği vermek yerine halkımızı borçlandırdılar" diye konuştu.

Hükümetin pandemi dönemindeki ekonomi politikalarını eleştiren Çanakcı, "Hükümetin açıkçası yanlış politikaları yüzünden halkımız ancak borcu borçla çevirir hale geldi. Hayat pahalılığı gerçekten o kadar dayanılmaz bir noktaya geldi ki yani insanlar bir taraftan hayat pahalılığının altında ezilmemek için, hayatlarını devam ettirmek için, mutfaktaki yangını bir anlamda göğüslemek için gelirlerini tüketiyorlar ama mevcut gelirleri bunları karşılamaya yetmiyor. Bu defa da gelecek gelirlerini kredi almak yoluyla tüketiyorlar. Bir müddet sonra tabii ki bu borçların geri ödenmesinde ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor" dedi.

Hükümetin pandemide destek vermediği için yurttaşın kredi ile borçlandığını belirten İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ise "Takipteki kredilere baktığımızda, takibe yeni düşenlerin düşük gelirli vatandaşlarımız olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Özlale: Ocak- Haziran 2021 döneminde 603 bin kişi, kredisini ve kredi kartı borcunu ödeyemedi

Özlale, şunları söyledi:

"Hepimizin bildiği üzere hükümet pandemide doğrudan destek vermek yerine halkımızı ve şirketlerimizi kredi ile borçlandırma yoluna gitti. Bunu ilk defa ihtiyaç kredisi kullanan vatandaşlarımızın sayısından görebiliyoruz. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre; sadece Nisan-Temmuz 2020 döneminde tam 2,5 milyon kişi ilk defa ihtiyaç kredisi kullandı. Bu sayı pandemi öncesindeki iki yılın toplamına neredeyse eşit. Zaten geliri yetersiz olup pandemide daha da azalan vatandaşımızın bu kredileri ödemede sıkıntı yaşayacağını daha önce de öngörmüştük. Maalesef yeni gelen verilerde bu öngörümüzü destekler nitelikte. Ocak-Haziran 2021 döneminde 603 bin kişi bireysel kredisini ve de kredi kartı borcunu ödeyemedi. Ve bu sayının yüzde 62’si mayıs ve haziran ayında gerçekleşti.

Özlale: Bizi her açıdan zorlu bir kış bekliyor

Yılın ilk 6 ayında, ilk kez kredi kartı kullanan kişi sayısı, son 5 yılın en yüksek düzeyinde ve 2021’deki değer, 2019’daki değerin yüzde 52,5 üzerinde. Maalesef takipteki kredilere baktığımızda, takibe yeni düşenlerin düşük gelirli vatandaşlarımız olduğunu görüyoruz. Hükümet pandemide dağıtılan temel ihtiyaç kredisini ödeyemeyen vatandaşlarımız için sanki bir lütuf gibi faiz oranını 0,49’dan 1,42’ye çıkartıp yeniden yapılandırma yoluna gitmişti. Ama 0,49’dan borcunu ödeyemeyen vatandaşımızın faiz 1,42 olunca borcu nasıl ödeyeceği hala cevabını bekliyor. Her ne kadar takip süresini üç aydan 6 aya çıkarmış olsa da eylül ayında bu geçici düzenleme de sona eriyor. Kalkınma Politikaları Başkanlığımız olarak yaptığımız hesaplamalar; takibe uğramış kredi tutarının önümüzdeki dönemde 24 milyar TL olacağı yönünde. Yani bizi her açıdan zorlu bir kış bekliyor."