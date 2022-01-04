Bireysel emeklilikte yeni teşvik düzenlemesi Meclis’te

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda yapılan değişiklik teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Bloomberg'in haberine göre; kanun teklifinde BES'e ilişkin yer alan düzenlemelere göre;

Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında 2013 yılında hayata geçen devlet katkısı oranı, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu biçimde yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılıyor.

45 yaş üstü katılımcıların otomatik katılım sistemine talep etmeleri dahilinde giriş yapabilmesinin önü açılıyor.

Devlet katkısındaki yıllık üst sınır asgari ücret üzerinden belirlenmeye devam etmekle beraber, katılımcıların belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde belirli bir yılda ödedikleri katkı paylarından ilgili yılı takip eden yıllarda da devlet katkısı ödemesi almasına ve hesaplanmasına olanak tanınıyor.

BES sözleşmesinden ayrılma ve emeklilik hakkı kazanma halinde ödeme alma durumlarına ilaveten, yeni teklif ile düzenleyici kurumun belirleyeceği hal ve koşullarda katılımcıların birikimlerinin en çok yüzde 50'sini sistemden ayrılmadan ödeme olarak alabilmelerinin önü açılıyor. Buna ek olarak kısmen yapılan ödeme tutarının yüzde 25'ini aşmamak üzere devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme yapılabilecek.

Borçlar Kanunu'na istinaden BES sözleşmelerinin temlik edilmesinin önü açılıyor, başka bir deyişle, BES sözleşmeleri düzenleyici kurumca belirlenecek kurallar çerçevesinde devredilebilecek.

Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Sigorta Denetleme Kurulu yerine Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kuruluyor.

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