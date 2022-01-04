En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Memur ve emekliye ek zam, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklif ile, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik ile üreticinin ve ihracatçının desteklenmesi amacıyla, bu faaliyetlerinden elde edilen kazançlar Kurumlar Vergisi oranını indirimli uygulanması ve yatırım fonlarından elde edilen kar paylarının kurumlar tarafından iştirak kazançları istisna konu edilmesi sağlanacak.