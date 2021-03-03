Bireysel emeklilikte net katılımcı eksiye düştü

Bireysel emeklilik sistemine 2021 yılı ocak ayında 83 bin 678 kişi girerken, 87 bin 455 kişi çıkış yaptı. Net katılımcının eksiye düştüğü dikkat çekerken, çıkamamaktan şikayet edenler de arttı.

Mobil uygulamayla rahatlıkla bireysel emekliliğe giriş yapılabilirken, hesabını kapatmak isteyenler “maili almadık, dosyanız ulaşmadı” denilerek ödemenin geciktirildiğini belirtiyor. Bireysel emeklilikten çıkışta 20 günü geçiren şirketlerin sistemin geneline zarar verdiği belirtiliyor.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre 2021 yılı ocak ayında sisteme 83 bin 678 kişi girerken 87 bin 455 kişi çıkış yaptı. Net katılımcının eksiye düştüğü dikkat çekerken, çıkamamaktan şikayet edenler de şikayet sitelerinde derdine çare arıyor. Örneğin bir vatandaş şöyle yazıyor: “2 aydır BES sisteminden ayrılmaya çalışıyorum, ne telefondan ne de internet uygulaması üzerinden bir türlü işlem yapamıyorum. Şubeye gittim, ‘biz yapamıyoruz' dediler. BES için kesilen paraya ihtiyacım var ama işlem yapamıyorum. Böyle saçmalık olmaz.”

"Canlı birine bağlanıyorum bile"

Bir başka vatandaş şikayetini şöyle dile getiriyor: “Tam dört defa BES iptali yaptım. bir aydır ne dönüş yapan oldu ne de geri ödeme. Hâlâ kesinti oluyor. Müşteri temsilcisini arıyorum, telesekreter çıkıyor. Canlı birine bağlanıyorum bile. Girerken sorun yok ama çıkmaya çıkılmıyor.” Uzmanlar, birçok bireysel emeklilik şirketinin pandemide evden çalışmaya geçtiğini, şikayetlerde operasyonel sorunların da etkili olabileceğini ifade etti.