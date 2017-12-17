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Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yeni otomatik katılımlar 1 Ocak'ta

Otomatik BES kapsamında 3 milyon 425 bin 335 çalışan bulunuyor

17 Aralık 2017 17:04

Türkiye genelinde mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve 50 ila 100 çalışanı bulunan şirketler, 1 Ocak 2018’den itibaren otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) katılacak. Bu kapsamda yaklaşık 1,3 milyon çalışan daha sisteme dahil edilecek.

Bu yılın başından itibaren uygulanan otomatik  BES’e 45 yaş altındaki çalışanların kademeli katılımı yeni yılda da devam edecek.

Diken'de yer alan habere göre söz konusu grupla otomatik BES’e yaklaşık 1,3 milyon çalışan daha dahil olacak. Sisteme 10 ila 50 çalışanlı şirketler 1 Temmuz 2018’de, beş ila 10 çalışanlı şirketler 1 Ocak 2019’dan itibaren katılım sağlayacak.

BES’e otomatik katılım kapsamında ilk aşamada bin ve üzeri çalışan bulunan şirketler 1 Ocak, memurlar ve 250 ila bin çalışanı bulunan şirketler 1 Nisan,  100 ila 250 çalışanı bulunan şirketler de 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılmıştı.

Sisteme yeni girecek çalışanlardan da prime esas kazancın yüzde 3’üne karşılık gelen tutarda BES kesintisi yapılacak.

Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, BES ile aynı koşullara tabi olarak yüzde 25 teşvik verilecek. İki aylık cayma süresi sonrasında sistemde devam eden çalışanlara da ek olarak bin lira tutarında devlet katkısı sağlanacak.

Ayrıca emeklilik halinde hesabındaki birikimi yıllık gelir sigortasıyla almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5’i kadar ilave devlet katkısı teşviki verilecek.

Otomatik BES kapsamında 8 Aralık itibarıyla 3 milyon 425 bin 335 çalışan bulunuyor. Sistemde çalışanların fon tutarı 1 milyar 670 milyon 644 bin 116 lirayı buluyor. BES’te toplam çalışan sayısı 6 milyon 902 bin 24, fon tutarı 66 milyar 149 milyon 364 bin 553 lira olarak hesaplanıyor.

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