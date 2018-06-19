Birecik'teki kavga soruşturmasında 10 kişi, 10 tüfekle yakalandı

BİRECİK(Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde kız alıp verme meselesi yüzünden birbirlerine pompalı tüfekle saldıran ailelere yönelik polisin düzenlediği operasyonda 10 kişi, 10 tüfekle birlikte gözaltına alındı.

Birecik’te dün akşam saatlerinde Büyükkaplan ve Yıldız aileleri arasında kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan pompalı tüfekli kavgada 3 kişinin yaralandı. Silahlı kavga nedeniyle gerginliğin yaşandığı iki aile yeni bir olayın çıkabileceği ihbarını alan polis, baskın yapmaya hazırlanan ailenin yaşadığı evlere operasyon düzenledi. Operasyonda pompalı ve uzun namlulu 10 tüfek ele geçirilirken, her iki ailenden 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda özel hareket polisleri zırhlı araçlarla mahallenin giriş ve çıkışında önlem alırken, gözaltına alınan 10 kişi ise sorgulanmak üzere Birecik Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Dün yaşanan tüfekli kavga anı ise cep telefonlarıyla görüntülenmişti. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI