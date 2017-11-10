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Birecik'te zincirleme kaza: 8 yaralı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

10 Kasım 2017 18:54

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Birecik-Şanlıurfa karayolunun 7\'nci kilometresindeki Arat Dağı mevkiinde meydana geldi. Birecik yönüne gelen sürücüleri öğrenilmeyen 27 DL 766 plakalı küçükbaş hayvan yüklü kamyonet ile 07 BHN 16 ve 63 RD 347 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı. Kazada 3 araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi\'ne taşındı. Acil serviste tedavisine başlanılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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