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Birecik'te zincirleme kaza: 7 yaralı

BİRECİK(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

16 Ekim 2017 00:29

BİRECİK(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi\'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Birecik- Şanlıurfa karayolunun 14\'üncü kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne ilerleyen Ömer Polat’ın kullandığı 27 KC 808 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Siraç Yavuz yönetimindeki 63 VT 119 plakalı ve Naci Kubat’ın kullandığı 63 VD 868 plakalı minibüslerle çarpıştı. Kazada sürücülerden Ömer Polat, otomobilde bulunan Arife Polat, Nur Polat, Siraç Yavzun’un kullandığı minibüsteki Tuğba Arı, Büşra Mercan, Mohammed El Faris ve Zeynep Yaşar yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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