Birecik'te PKK/YPG operasyonu: 5 gözaltı

BİRECİK(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi\'nde düğünlerde terör örgütü PKK/YPG şarkılarını çalıp Kürtçe propaganda yaptıkları öne sürülen 3’ü yerel sanatçı, toplam 5 kişi, 2 ruhsatsız tüfek ve 250 mermiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Birecik Jandarma Komutanlığı\'na bağlı istihbarat ekipleri, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde katıldıkları düğünlerde ve organizasyonlarda terör örgütü PKK/YPG’nin propagandasını yaptıkları ve bunun müzikleri düğünlerde çalıp, ardından sosyal medya üzerinde paylaşımlarda bulunduğu bir yerel müzik grubunu tespit etti. Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturmada jandarma ekiplerince kimlikleri belirlenen kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Bağlarbaşı ile Divriği Mahallesi\'nde jandarma tarafından yapılan operasyonda yerel müzik grubu üyesi E.K., N.K., M.K., B.K. ve A.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız 2 tüfek ile 250 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



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