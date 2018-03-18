T24 LogoT24 Logo
Gündem

Birecik'te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

18 Mart 2018 01:19

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Birecik karayolunun 68\'inci kilometresinde meydana geldi. Suriye uyruklu Beşir İbrahim\'in kullandığı 63 MA 0321 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Beşir İbrahim ile yanında bulunan Muhammed Behe yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı.  Yaralılardan Beşir İbrahim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BİRECİKDHABirecikKazaSuriyeBeşirMAKazadaBehe yaralandıDevlet HastanesiYaralılardan BeşirKazayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24