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Birecik'te düğün yemeğinden 70 kişi hastanelik oldu (2)

KAYMAKAM: 200 KİŞİNİN YEMEKTEN ETKİLENDİĞİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ Şanlıurfa'nın Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, ilçedeki 2 ayrı düğüne katılan 600 kişiden 200'ünün yedikleri yemekten zehirlendiklerini değerlenirdirdiklerini söyledi

16 Ekim 2017 03:03

KAYMAKAM: 200 KİŞİNİN YEMEKTEN ETKİLENDİĞİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ
Şanlıurfa\'nın Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, ilçedeki 2 ayrı düğüne katılan 600 kişiden 200\'ünün yedikleri yemekten zehirlendiklerini değerlenirdirdiklerini söyledi. Perçi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve yemekten numuneler alındığını belirterek, şunları söyledi:
\"Devlet Hastanemize yapılan resmi müracaat 84\'e ulaştı. Ama aldığımız bilgi, gündüz saatlerinde de yaklaşık 30 kişi aynı şikayetle başvuruda bulunmuş. Ancak sayı artmış. İki düğüne Gaziantep ve Nizip İlçesi\'nden de çok sayıda kişi katılmış. Bu kişilerden de yaklaşık 80 kişi oradaki hastanelere başvurmuş. bulunduğu bilgisini aldık. Muhtarımız her 2 düğünde yaklaşık 600 kişinin aynı yemekten yediğini söyledi. Bu kişilerin de hastanelere başvurma ihtimali var. Düğünlerde pilav, tavuk ve cacık dağıtılmış. Biz zehirlenmenin tavuktan kaynaklandığını düşünüyoruz. Hastane personelimiz, doktorlarımız ve diğer bütün personelimiz şu an teyakkuz halindeler. Kesin olmamakla birlikte yaklaşık 200 kişinin yemekten etkilendiğini değerlendiriyoruz. Taburcu edilen vatandaşlarımız da var, çok şükür durumu ağır vakamız bulunmuyor.\" 

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