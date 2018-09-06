BirdLife International: 8 kuş türünün soyu tükendi

Kuş yaşamını koruma örgütlerinin koalisyonu BirdLife International araştırmasına göre, içinde yaşadığımız yüzyılda 8 kuş türünün soyu tükendi. Bu kuşlar arasında “Rio” adlı çizgi filmlerinin kahramanı olarak tüm dünyada tanınan Brezilya’nın parlayan mavi papağanı “Spix’s macaw” da yer alıyor.

Kuşlar, insanların aşırı avlanması ve başka bir türün istilası sonucu ortadan kalktı. Bu yüzyılda soyu tükenen kuşlar arasında sadece parlak mavi papağan yok. Gizemli ağaç avcısı (cryptic treehunter), Alagoas bölgesinin yaprak gözcüsü (Alagoas foliage-gleaner) ve 15 santim boyundaki Pernambuco bölgesinin serçe baykuşu da (Pernambuco pygmy-owl) nesli tükenenler arasında.

Arjantin, Uruguay ve Brezilya’da yaşayan mat mavi makav (glaucous macaw) da doğal alanı olan palmiye ormanlarının çiftçilik faaliyetleri için kesilmesiyle ortadan yok oldu.