Birdal: KCK davası Kürt sorununun çözümü için test olacak

T24- BDP milletvekili Akın Birdal, KCK davasıyla ilgili hükümete seslendi, 'Bu dava açılım ve Kürt sorununun çözümü için bir test olacaktır' dedi.





BDP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, BDP Siirt Milletvekili Osman Özçelik ile düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, altına imza attığı uluslararası sözleşmelere rağmen, gazeteci ve yazarları mahkum ettiğini savundu. Hakkında dava açılan ve tutuklu bulunan gazeteci ve yazarlardan örnekler veren Birdal, gazetecilerin mahkum olduğu her yeni kararla, demokratik toplumun temeli olan basın özgürlüğünün çiğnendiğini söyledi.



Basın özgürlüğü üzerindeki baskı ve yasaklara son verecek olan yerin TBMM olduğunu belirten Birdal, bu sorunu TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna ve Genel Kurul'a taşıyacaklarını bildirdi. Birdal, ''Ellere ve kalemlere kelepçe vurularak demokrasi ve barış olmaz'' dedi.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Birdal, Tunceli'nin Ovacık kırsalında çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunun hatırlatılması üzerine, ''PKK, eylemsizlik kararı aldığını ancak savunma hakkını da elinde bulundurduğunu söylüyor. Bizim temennimiz, eylemsizlik kararının sürmesi, kalıcı bir barış sağlanması'' ifadesini kullandı.



Sınır ötesi operasyon konusunda Hükümete verilen yetkinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresinin görüşüldüğü Genel Kurulda yapılan gizli oturuma da değinen Birdal, oturumun yalnızca adının ''gizli'' olduğunu, ancak yeterli bilgi verilmediğini savundu. Aslında sorunun çözülmesi için uygun bir ortamın mevcut olduğunu, bunun değerlendirilmesi gerektiğini belirten Birdal, ''KCK operasyonları kapsamında tutuklu bulunanlar için 2 gün sonra yapılacak duruşmanın, bu kapsamda bir test niteliği taşıdığını'' öne sürdü.



Birdal ayrıca, ''Bizim Meclis'te olmamız, Kürt sorununun çözümü için büyük bir fırsattır'' ifadesini kullandı.

