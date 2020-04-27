Bird, Zoom üzerinden 406 kişi kovdu

ABD merkezli elektrikli scooter girişimi Bird, yeni koronavirüsle ilgili bilgilendirme yapacağını söyleyerek Zoom toplantısına davet ettiği 406 çalışanını 2 dakikalık bir konuşmanın ardından işten çıkardı

Firma, 406 çalışanını 'koronavirüsle ilgili son gelişmelerin' aktarılacağını belirterek Zoom üzerinden toplantıya davet etti.

Sesin tek taraflı olduğu bu toplantıda ise 2 dakika boyunca Bird'in işlerinin nasıl bozulduğunun anlatılmasının ardından toplantıya katılan 406 kişinin işine son verildiği bildirildi. Görüşme tek taraflı olduğu için işine son verilen çalışanlar firma yetkililerine herhangi bir soru yöneltme fırsatı bulamadı.

Toplantı biter bitmez çalışanların e-mail ve şirket hesapları bloke edildi. Söz konusu tenkisat kovulan çalışanların sosyal medyada şirketi eleştirmesi üzerine ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan işten çıkartılan bir Bird çalışanı "Black Mirror bölümü gibiydi" ifadelerini kullandı.

100 şehirde faaliyet gösteren Bird'ün 10 milyonun üzerinde elektrikli scooterı bulunuyor. Ocak ayında 75 milyon dolarlık yatırım alan firmanın değeri bu yatırımla 2.77 milyar dolara ulaşmıştı.