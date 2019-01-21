Bird Box filminde 47 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının görüntülerinin kullanılması tepki çekti

T24 Haber Merkezi

Netflix, son zamanlarda çok konuşulan Bird Box filminde gerçek bir tren kazasının görüntülerini kullandığı için tepki gördü. Bir Netflix sözcüsü görüntüleri filmden çıkarmayı planlamadıklarını belirtti.

Associated Press'in haberine göre Netflix, dijital stok görseli kütüphanesi Pond 5'ten 2013'te Quebec'te meydana gelen ve 47 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının görüntülerini alıp filme yerleştirdi. Tren kazasının görüntüleri Bird Box'ta gerçek kazadan bağımsız olarak, filmin başında bir haber bülteninde hikayeye bağlı meydana gelen kazalardan biriymiş gibi gösteriliyor.

AP'ye bir açıklama gönderen Pond 5 görüntülerin "bağlam dışında" kullanıldığını belirterek özür diledi. Netflix sözcüsü ise görüntüleri Bird Box filminde tutmaya devam edeceklerini ama gelecekte daha dikkatli olacaklarını ifade etti.

Tren kazasının meydana geldiği Lac-Megantic kasabasının Belediye Başkanı Julie Morin kazanın videolarının filmde kullanılmasını "saygısızlık" olarak değerlendirdi. Bazı Kanadalı sosyal medya kullanıcıları ise görüntülerin travma sonrası stres bozukluğunu tetikleyebileceğini savundu.

Sandra Bullock ile John Malkovich'in rol aldığı Bird Box filmi daha önce insanların gözlerini kapayıp günlük işlerini yapmaya çalıştıkları akım "Bird Box challenge" ile gündeme gelmişti.