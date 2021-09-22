91 ülkede çocukların yalnızca üçte biri ihtiyaç duydukları besinlere ulaşabiliyor

Gelişmekte olan birçok ülkede iki yaşın altındaki çocukların yalnızca üçte biri sağlıklı büyümeleri için ihtiyaç duydukları besinlere ulaşabiliyor. Son on yılda çocukların beslenmelerini iyileştirme konusunda hiçbir ilerleme kaydedilmedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (Unicef), bir raporda, yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19), iklim çöküşüne kadar krizlerin, 91 ülkede çocukların beslenmesinde ilerlemeyi engellediğini söyledi.

Rapora göre, gelişmekte olan ülkelerde 6 ila 23 aylık çocukların yarısı, minimum günlük öğün sayısıyla beslenmedi.

İki yaşın altındaki 11 milyondan fazla çocuğun küresel israfa karşı savunmasız olduğunu belirten Unicefe göre, yetersiz beslenmenin bir sonucu olarak, çocuklar derslerinden geride kalabilir, hastalıklara karşı savunmasız hale gelebilir, obezlik ya da zayıflık gibi yetersiz beslenmenin etkilerine maruz kalabilir.

Unicef İngiltere'nin çocuk sağlığı konusundaki politika danışmanı Jenny Vaughan, "Dünya çapında milyonlarca çocuk, yetersiz beslenmenin yaşamı sınırlayan sonuçlarından etkileniyor" dedi.