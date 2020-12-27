Birçok dünya şampiyonunun 'şeref aylığı' kesilirken Hamza Yerlikaya'nın kardeşine faizi ile ödenecek

Dünya şampiyonluğu elde etmiş sporculara devlet tarafından verilen şeref aylığının kesilmesi üzerine mahkemeye başvuran Hamza Yerlikaya'nın kardeşi Muttalip Yerlikaya, davayı kazandı. Mahkeme, şeref aylığından yapılan kesintinin başvuru tarihinden işletilerek yasal faiziyle ödenmesi ve şeref aylığı üzerindeki kesintinin kaldırılmasına karar verdi. Kesinti yapılan ve ret kararı verilen sporcular duruma tepki gösterdi.

Yasada yer alan düzenlemeye göre şeref aylığı; dünya şampiyonluğunda başarı derecesine göre asgari ücret tutarının yüzde 140 ile yüzde 100 arasında değişen tutarlarda sporculara veriliyor. Ancak geçen yıl itibarıyla dünya şampiyonluğuna sahip pek çok sporcuya ödenen asgari ücret seviyesindeki tutar 900 TL’ye indirildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Ilıcalı'nın haberine göre, sporcular; hangi gerekçeyle şeref aylığının tutarının 900 TL’ye indiği konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla iletişime geçmeye çalışsalar da bir sonuç elde edemedi. Derece alarak Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda temsil eden ve şeref aylığı kesilen yaklaşık 60 sporcuya adres olarak mahkeme gösterildi. Bunun üzerine pek çok sporcu konuyu yargıya taşımak zorunda kaldı. Sporcular, şeref aylığının mevzuatta belirtilen tutarlar üzerinden ödenmesini talep etti.

Mahkemeye başvuran sporculara art arda “ret” kararları gelirken; sahte diploma skandalıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı danışmanı Hamza Yerlikaya’nın kardeşi Muttalip Yerlikaya hakkında farklı bir karar çıktı. 1993’te İran’da yapılan Ordulararası Dünya Güreş Şampiyonluğu’nda birinci olan Muttalip Yerlikaya’nın şeref aylığındaki kesinti üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu’na açtığı davada mahkeme, şeref aylığından yapılan kesintinin başvuru tarihinden işletilerek yasal faiziyle ödenmesi ve şeref aylığı üzerindeki kesintinin kaldırılmasına karar verdi. Dünya şampiyonluğu başarısı elde etmiş ve şeref aylığı kesintisi olan diğer sporculara ise mahkemeden “ret” kararları verildi. Şeref aylığı kesintisi yaşayan sporcular; Yerlikaya haklı bulunurken kendilerinin haksız bulunmasına tepki göstererek bu durumun “çifte standart” olduğunu ifade etti.

"Zorumuza gidiyor"

Dünya şampiyonu olan bir güreşçi; yaşananların sporcular için büyük bir ayıp olduğunu belirterek “Hiçbir gerekçe sunulmadan aylığımız kesildi. Üstelik bu durumla ilgili ‘Sayın Bakan ile görüşmek istediğimizde bize mahkemeye gidin’ denildi. Gerçekten şeref aylığı ile geçinen dünya şampiyonu olmuş arkadaşlarımız var” değerlendirmesinde bulundu. Şampiyon güreşçi “Bizim zorumuza giden durum: Hamza Yerlikaya ve Ercan Yıldız; güreşin içinden gelmiş, aynı kamp ortamında bulunmuş, aynı odada kalmış kendi arkadaşlarına, beraber alın teri döktüğü arkadaşlarına bunu yapıyor. Bu durumla karşılaşınca şoke olduk” diye konuştu.