'Ev Yapımı' dizi başlıyor

Film yapımcısı Birol Güven, "Dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Oyuncular kendi imkanlarıyla, evlerinde, ailesiyle, kendileri çekti" sözleriyle TRT'nin 'Ev Yapımı' adlı yeni dizisini duyurdu.
Senaryosu film yapımcısı Birol Güven tarafından kaleme alınan 'Ev Yapımı' dizisinin ilk bölümü, 9 Nisan'da seyirciyle buluşacak. Dünyada bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen Güven, “Dünyada bir ilk çünkü tüm sahneleri oyuncular kendi imkanlarıyla, evlerinde, ailesiyle, kendileri çekti. Yönetmen, kameraman, sesçi, ışıkçı, kostümcü, makyajcı, kuaför hep aynı kişiler, oyuncularımız, eşleri ve çocukları” dedi.
Her evin bir set, ailenin fertlerinin de set ekibinin birer parçası olduğu yapımda, Rasim Öztekin ile eşi Esra Öztekin de bulunuyor.
Şoray Uzun, Elçin Şoray, Necmi Yapıcı, eşi Nihan Durukan, Emre Yapıcı, senarist Murat Aras, Ayşe Tolga, Aşkın Şenol, Zeki Yılmaz, Baran Karaoğlan ve Aslı Pektaş da dizinin diğer oyuncuları arasında yer alıyor.