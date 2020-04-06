'Ev Yapımı' dizi başlıyor

Her evin bir set, ailenin fertlerinin de set ekibinin birer parçası olduğu yapımda, Rasim Öztekin ile eşi Esra Öztekin de bulunuyor.

Şoray Uzun, Elçin Şoray, Necmi Yapıcı, eşi Nihan Durukan, Emre Yapıcı, senarist Murat Aras, Ayşe Tolga, Aşkın Şenol, Zeki Yılmaz, Baran Karaoğlan ve Aslı Pektaş da dizinin diğer oyuncuları arasında yer alıyor.