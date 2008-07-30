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Politika

Birbirlerini özlemişler

30 Temmuz 2008 03:00

Görüşme TBMM kulislerinde yankı bulurken, muhalefet görüşmenin yöntemine tepki gösterdi. AKP Grup Başkanvekili İrfan Gündüz ise gizli görüşme için, “Birbirlerini özlemişlerdi, hasret giderdiler” yorumunu yaptı.
Cumhurbaşkanı Gül, Boğaziçi Atlantik Dostluk Derneği Başkanı Bülent İyigün ve beraberindeki heyeti kabulünde Kar Apartmanı’nda yaklaşık 5 saat süren görüşmeyle ilişkin bir soruyu, “sağolun” diyerek yanıtsız bıraktı. Tekelioğlu da dün AKP grup toplantısına gelmedi.
TBMM kulislerinde terör saldırısının ardından yapılan görüşmenin dinleme ihtimaline karşı önlem olarak Tekelioğlu’nun evinde yapılmış olabileceği iddiaları ortaya atıldı. AKP’li Gündüz de, “Gizli ev görüşmesi değil, eniştesinin evinde görüşüyorlar. Gizli ev olsa nasıl bulacaklar? Rahat bir ortamda görüşelim diye böyle yaptılar. Her zaman resmi bir ortamda görüşmeler olmuyor” dedi.
Gündüz, “Köşk rahat bir ortam olmaz mıydı?” sorusuna da, “Olabilir, kendi arzuları, takdir kendilerine ait” yanıtını verdi. Geçen dönem Köşk ile Başbakanlık arasında bu tür görüşmeler yapılmadığının anımsatılması üzerine de Gündüz, “Özlemişlerdi zaten, epeyden beri görüşmüyorlardı, hasret gidermişlerdir” diye konuştu. Muhalefet partilerinden de şu tepkiler geldi:

Muhalefetten tepki
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen: Kapatma davasıyla ilgili Başbakan’ın bizden çok bilgisi varsa bilemem. Mahkemenin vereceği karara ilişkin stratejilerini gözden geçirmiş olabilir. Görüşmenin gayri resmi olması gayet anlamlı.
DTP Genel Başkanı Ahmet Türk: Görüşebilirler, ancak mekânı dikkat çekici. Yoksa Başbakan her zaman Cumhurbaşkanı ile görüşebilir,
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici: Cumhurbaşkanı, makamı dışında Başbakan’la bir yere aile ziyaretinde bulunmuşsa bu farklı değerlendirilebilir.
Fakat resmi görüşme trafiğinin dışında özellikle kapatma davasının gündemde olduğu günlerde, gözden ırak bu görüşme Cumhurbaşkanı’nın kapatma davasıyla ilintisinin kurulabileceğini gösterir ve tarafsızlığını ciddi oranda tartışmaya açar, gölge düşürür. 

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