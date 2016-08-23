Birbirlerine yardım eden atletlere Olimpiyat madalyası

Orta mesafe koşucuları ABD'li Abbey D'Agostino ve Yeni Zelandalı rakibi Nikki Hamblin pistlerde madalya kazanamadı ancak her iki sporcu da sportmenliklerinden dolayı özel Olimpiyat madalyasına layık görüldü.

İki kadın sporcu kadınlar 5 bin metre elemelerinde çarpışmıştı. Yarışın bitmesine beş tur kala Hamblin önündeki koşucunun ayağına takıldı ve düştü, D'Agostino da Hamblin'in üzerine düştü.

Dizinde oluşan sakatlığa karşın, D'Agostino rakibi Hamblin'in durumunun iyi olduğuna ve yarışa devam edebileceğine iyice kanaat getirdikten sonra koşusuna devam etti.

Ancak D'Agustino topallayarak yarışa devam ederken bir kez daha yere düştü. Bu kez de Hamblin durup, rakibine yardım etti.

Hamblin "Uzun süredir yerdeydim ve öndeki grubu yakalamam zordu. Sonra olay yarışı tamamlayabilmeye dönüştü. Beni kaldırdığı için Abbey'e minnettarım. Çoğu insan yapılan bu iyiliğin karşılığını verirdi" dedi.

Sonunda her iki kadın atlet de, son iki sporcu olsalar da yarışı tamamladılar. Ancak her iki atlet de eleme yarışı sonuçlarına itiraz edip 5 bin metre finalinde koşma hakkını kazandılar. Ancak D'Agostino sakatlığı yüzünden final koşusuna katılamazken, Hamblin sonuncu oldu.

Ancak her iki atlet de Olimpiyatlarda sportmenliğin simgesi olanlara verilen Pierre de Coubertin madalyası aldılar.

İlki 1964'te verilen madalya daha önce sadece 17 kez takıldı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi her iki atletin de "dünya genelinde insanların kalplerinde yer bulan bir insanlık ve fedakarlık hikayesi yazdığını" söyledi.