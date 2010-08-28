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BİRBİRLERİNE SARILI BULUNAN ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ RİZE (A.A)

28 Ağustos 2010 17:30

-BİRBİRLERİNE SARILI BULUNAN ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ RİZE (A.A) - 28.08.2010 - Rize merkeze bağlı Gündoğdu beldesinde önceki akşam meydana gelen heyelanda yaşamını yitiren genç çift toprağa verildi. Heyelanda toprak altında kalarak ölen Sonay (22) ve Serdar (27) Pehlivan çifti için, Güneysu ilçesinin Gürgen köyündeki camide düzenlenen cenaze törenine, çiftin akrabaları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sonay ve Serdar Pehlivan çiftinin cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Sonay ve Serdar Pehlivan çiftinin 5 yaşındaki kızları Ümran Pehlivan, ve 3.5 yaşındaki oğulları Kayra olaydan etkilenmemeleri için cenaze törenine getirilmedi. Serdar Pehlivan'ın kuzeni İdris Pehlivan, cenaze töreninin ardından gazetecilere açıklamasında, Sonay Pehlivan'ın Ortaköy köyünde yaşayan annesinin, olay gecesi kızının evine gelerek, çok yağmur yağdığı için onları kendi evine götürmek istediğini söyledi. Torunlarını alan anneannenin, kızı ve damadının da kendisiyle gelmesini istediğini anlatan İdris Pehlivan, ''Serdar, 'bu akşam evde kalayım, sonra gelirim ama Sonay gelsin' demiş. Sonay da 'sen gitmezsen ben de gitmem, yarın beraber gideriz' diyerek, annesiyle gitmemiş'' dedi. Pehlivan çiftinin cesetleri, arama kurtarma ekipleri tarafından birbirlerine sarılı vaziyette bulunmuştu.

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